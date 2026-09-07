Хранителната индустрия на нож с държавата: Настояват за оттегляне на скандалната методика за цените

Сериозно напрежение между държавата и хранителната индустрия. 15 браншови организации изпратиха остро писмо до вицепремиера и министър на икономиката Александър Пулев, с което поискаха оттегляне или радикално преработване на спорната методика за определяне на „справедливи стойности“ на основните храни. Според бизнеса предложеният механизъм – вдъхновен уж от френския модел, но критикуван като математически и юридически погрешен – представлява груба административна намеса в свободното пазарно ценообразуване. Днес е последният ден от общественото обсъждане на проекта, пише в. "Сега".

ОЩЕ: Експерт: С френския модел държавата мотивира големите търговци да следват еднакво ценово поведение

Основни критики и притеснения

Неприложимост на формулите

Използват се силно агрегирани данни, които не отчитат реалното разнообразие на стоките. Например, цените на едро от Държавната комисия по стокови борси и тържища сливат различни видове ориз, месо и млечни продукти под общ знаменател, което изкривява реалната стойност на конкретния артикул за потребителя.

Риск за качеството

Изискването за деклариране на „цени котва“ (най-ниската цена на пазара) дава нечестно предимство на собствените марки на големите търговски вериги. Според производителите това ще стимулира предлагането на по-евтини, но нискокачествени стоки и ще отсече иновациите. Вместо това бизнесът предлага за котва да се взима най-потребяващият се продукт в категорията.

ОЩЕ: Цени с над 10 на сто отклонение от "справедливата стойност" ще се наблюдават от министерството

Непрозрачни източници

Методиката стъпва върху платени данни на частни компании като McKinsey и NielsenIQ, до които българските предприятия нямат достъп. Това прави невъзможно независимата проверка на изчисленията на държавата.

Механично преписване на чужд опит

Опитът за копиране на френския модел за „справедлив брутен марж“ игнорира огромните икономически разлики между Франция и България, а грешното приложение на маржа като надценка върху доставната цена буди пълно недоумение.

ОЩЕ: Браншовите организации против методиката за определяне на справедливата стойност

Заплаха от ценови тавани и картели

Предвиденият 10-процентен диапазон на отклонение, водещ до държавно наблюдение, е определен като юридически недопустим опит за налагане на таван на цените. Освен това ежедневното публикуване на детайлни цени може да улесни нежелана координация между конкурентите и дори да изиграе ролята на ориентир за изкуствено вдигане на цените.

От хранително-вкусовата индустрия настояват проектът да бъде изцяло изваден от употреба или пренаписан на базата на проверими и реални пазарни данни, за да се избегне сериозен трус на пазара.