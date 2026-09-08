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Риск от картелиране и изкуствено "закотвяне": Експерти с предупреждение за справедливите цени

08 септември 2026, 9:00 часа 487 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
Риск от картелиране и изкуствено "закотвяне": Експерти с предупреждение за справедливите цени

Много е трудно в една методика да обхване такъв механизъм, който да засегне всички ценообразуващи фактори. Трудно е еднакви стоки да се сложат под един знаменател. На щандовете се виждат яйца, произведени по различен начин и съответно с различна цена. А методиката не прави разлика. Това коментира Ивайло Гълъбов, председател на УС на Съюза на птицевъдите, в ефира на Нова телевизия относно методиката за определяне на справедливи цени на храните.

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Припомняме, че тя бе разработена от Министерството на икономиката и в момента е предложена за обществено обсъждане. Тя ще се прилага само за търговци с годишен оборот над 25 млн. евро. За нея е използван модела на Френската държавна обсерватория за формиране цените на храните, където са записани различни базови надценки за различни продукти.

Димитър Маргаритов, който е бивш председател на Комисията за защита на потребителите (КЗП) заяви, че в тази идея има доста положителни моменти.

„Първоначално беше казано, че справедливата стойност ще бъде просто един индикатор и няма КЗП да следи магазина ви постоянно. Най-голямата санкция, която някой налага, това е потребителят, който не купува определен продукт, когато забележи, че е с ненормално висока цена“, каза Гълъбов. Той има забележки към методиката и се надява тя да бъде променена. „Когато се сложат референции, това е една котва, към която търговците може да се придържат“, допълни той.

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Според Маргаритов най-справедливата цена е пазарната. „Когато се изнася чувствителна информация за цени и референтите я знаят, е възможно да има картелиране и поддържане на цена в търговските вериги над референтната стойност“, коментира той.

Като добър пример той даде кошницата с продукти. И обясни, че във Франция новия тип методика се ползвала, за да се види къде има пукнатини в системата и те да се коригират.

„Всички "закотвяния" или други подобни механизми могат да доведат до влошаване на качеството. Без повишаване на конкуренцията ще е трудно, какъвто и механизъм да се измисли“, предупреди Гълъбов.

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Магазин цени на храните справедлива цена
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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