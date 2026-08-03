Цените в Русия ще скочат още повече заради украинските удари по Wildberries (ВИДЕО)

Руските търговци на дребно предложиха доставчиците сами да доставят стоките до магазините след украинските нападения над складовете на Wildberries - най-големия онлайн търговец в страната, наричан още "руския Amazon". В последните седмици украинските дронове атакуват масово логистични центрове на компанията, защото според Киев тя участва в съхранението и доставката на дронове и други оръжия за армията. Редица обекти на Wildberries бяха обхванати от пламъци и прекъснаха работата си.

Върви се към по-високи цени

Най-големите руски търговски вериги сега обсъждат с доставчиците възможността те сами да доставят стоките до магазините и дистрибуторските центрове, съобщава руското бизнес издание „Коммерсант“.

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„Магнит“ и „X5“ (веригите „Перекресток“, „Пятерочка“ и „Чижик“) също са отправили подобни предложения към доставчиците. Според източник на „Коммерсант“ търговците се стремят да прехвърлят отговорността за доставките на доставчиците поради опасения за непрекъснатото функциониране на тяхната логистична инфраструктура.

Търговската верига „Красное и Белое“ е предложила дори по-драстичен вариант за намаляване на собствените си рискове - тя предлага сключването на допълнително споразумение, с което се освобождава от отговорност за унищожени стоки в случай на форсмажорни обстоятелства, включително удари с дронове.

Експерти считат, че прехвърлянето на отговорността за доставките към доставчиците „неизбежно ще доведе до повишаване на разходите и по-високи продажни цени“.

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Последната атака

❗️ A Wildberries warehouse in Russia’s Vladimir region is under drone attack



UAVs are targeting a logistics center near the village of Khryastovo in the Sobinsky district. pic.twitter.com/E2DBnzGTSm — NEXTA (@nexta_tv) August 3, 2026

След като на 3 август дронове от типа FP-1 са унищожили дистрибуторския център на Wildberries във Владимир с площ от 176 000 м², украинската мониторингова група "КиберБорошно" съобщи, че в 24-те ключови склада на компанията 53,8% от общата площ е изгоряла, 25,7% е засегната, а само 20,5% остава незасегната.

CyberBoroshno says FP-1 drones destroyed the 176,000 m² Wildberries Vladimir-Vorshinskoye distribution center on August 3. Governor Alexander Avdeyev confirmed damage and a fire, while Wildberries acknowledged the blaze and said logistics would be rerouted. The analysis estimates… pic.twitter.com/KowhlIlt1w — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 3, 2026