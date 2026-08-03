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Иван Стоилкович и сръбският банков капитал: Как изглежда "Сръбски свят" в очите на албанците в РСМ

03 август 2026, 16:34 часа 841 прочитания 0 коментара
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Иван Стоилкович и сръбският банков капитал: Как изглежда "Сръбски свят" в очите на албанците в РСМ

Сръбският агент Иван Стоилкович, както и разширяването на сръбския банков капитал в Северна Македония, но и сближаването с политически структури на Милорад Додик и споразуменията в енергийния сектор. Ето така албанската опозиционна партия ДСИ на Али Ахмети вижда "Сръбски свят" в югозападнатпа ни съседка. С това формацията продължи обвиненията си към партньора на Християн Мицкоски във властта ВРЕДИ, става ясно от материал на Скопје1.мк

В изявление ДСИ посочи, че в продължение на две години поред докладите на Европейския парламент изразяват загриженост относно нарастващото влияние на тези политики в страната и посочват и представители на настоящото правителство.

Според ДСИ - партньора на Мицкоски ВРЕДИ не е просто наблюдател, а активен участник в тези процеси. ОЩЕ: Мицкоски повиши сръбски агент в правителството си: Нов успех за "Сръбски свят", а ЕС все по-далеч

Как отговориха партньорите на Мицкоски?

Коалицията ВРЕДИ реагира на обвиненията, като обвини партията на Ахмети, че години наред използва институциите за партийни интереси, а сега, тъй като е в опозиция, се опитва да блокира реформаторските процеси.

ВРЕДИ твърди, че ДСИ не защитава албанската кауза, а собствените си политически позиции. 

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Според партньора на Мицкоски - опозиционната ДСИ не е осигурила правно решение за справедливо представителство през последните 25 години, въпреки че е била част от правителството.

В реакцията си те добавят, че албанците не са плячка на никоя партия и че Охридското рамково споразумение не принадлежи на никоя политическа партия, а на всички граждани. Според ВРЕДИ правата на албанците не трябва да се използват като средство за политически сметки. ОЩЕ: "Офицер за връзка с Белград": Опозицията в Скопие иска сметка на Християн Мицкоски за Иван Стоилкович

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Али Ахмети Северна Македония сръбски свят Иван Стоилкович
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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