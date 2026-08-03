Патриарх Даниил брани Митрофанова: Не я били освиркали на литургия

Българската патриаршия опроверга твърденията, разпространени в социалните мрежи и електронни медии, че патриарх Даниил е прекъснал литургия заради освирквания срещу руската посланичка в България Елеонора Митрофанова. В съобщение до медиите се казва, че по време на утринното богослужение патриархът е призовал миряните да запазят тишина и ред, поради струпване на хора пред чудотворната Хавайска икона на Богородица. След това службата е продължила без промяна. В съобщение на сайта си от Софийската света митрополия посочват: Още: Митрофанова се тюхка как никой не може да спре продажбите на оръжие от България за Украйна

Два пъти призовал за тишина

"Във връзка с неверни, клеветнически твърдения, разпространявани в социалните мрежи и в някои електронни медии, заявяваме, че светата Литургия в митрополитския катедрален храм "Св. вмчца Неделя“ на 2 август 2026 г. по никакъв начин не е била прекъсвана. По време на утринното богослужение, което предхожда светата Литургия, Негово Светейшество Софийският митрополит и Български патриарх Даниил на два пъти призова православните християни в храма към тишина и ред, поради струпване на множество хора към чудотворната мироточива Хавайска икона на Божията Майка и създалия се шум след донасянето ѝ в храма и поставянето ѝ за поклонение. След това богослужението продължи с голямо благоговение и молитвеност".

И още: "Нека по молитвите и майчинската любов на Св. Богородица Господ да разпръсне всяка неправда и Христовият мир да умиротвори душите ни". Още: В интервю за Карбовски Митрофанова сипе кремълска пропаганда срещу България, ЕС и Украйна