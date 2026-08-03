Наистина ли изкуствените подсладители са по-вредни от захарта? Епидемиолог обяснява

Изкуствените подсладители са почти постоянно в новините. Ако вярвате на заглавията, те са ужасна заплаха за здравето ни, която е далеч по-опасна от захарта, която заместват. Това невинаги се потвърждава от научните данни, но е нещо, което обичаме да чуваме, и затова се съобщава почти всяка седмица, независимо от това, което всъщност показват данните. Най-скорошният шум около изкуствените подсладители е перфектен пример. От месеци заглавията твърдят, че изкуствените подсладители ускоряват когнитивния упадък.

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Според скорошно проучване има шест от тези "опасни химикали", включително широко разпространени като ксилитол и аспартам, които може би причиняват по-бързото разграждане на мозъка ни. Проучването беше отразенo от стотици медии. Въпреки че е публикувано през септември 2025 г., то все още е в заглавията през втората половина на 2026 г. "Всичко това е особено забележително, като се има предвид, че всъщност изобщо не показва никакви проблеми, свързани с изкуствените подсладители.", казва епидемиологът Гидеон Мейеровиц-Кац.

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Всичко това е особено забележително, като се има предвид, че всъщност изобщо не показва никакви проблеми, свързани с изкуствените подсладители, пише "Science Alert".

Подробности за проучването

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Самото проучване представлява много просто наблюдателно изследване. Авторите са използвали кохорта от държавни служители в Бразилия, известна като набор от данни ELSA. Става дума за проучване с дългосрочен характер, при което мозъчната функция на участниците е измервана във времето чрез стандартен набор от тестове. В началото на проучването участниците са попълнили и много подробни въпросници за живота си, включително т.нар. въпросник за честотата на консумация на храни, който измерва това, което хората казват, че ядат – а НЕ това, което действително ядат.

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Авторите проучват корелацията между декларирания прием на подсладители – изчислен въз основа на тези въпросници за честотата на консумация на храни – и когнитивния упадък, измерен чрез четири различни скали. През осемте години на проучването те установяват, че хората в най-горната третина по отношение на приема на подсладители са имали леко ускорено стареене на мозъка в сравнение с хората в най-долната третина.

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Това проучване обаче страда от обичайните проблеми, характерни за подобни наблюдателни изследвания. Един от основните е, че въпросниците за честотата на консумация на храни всъщност не измерват приема на храна. Те измерват това, което хората СМЯТАТ, че ядат, но знаем, че често не сме надеждни "историци".

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Повечето от тези въпросници се отнасят до хранителните навици през последните 12 месеца, а хората рядко си спомнят с някаква степен на точност какво са яли през толкова дълъг период. Анализът също така предполага, че хранителните навици на участниците не са се променили в хода на проучването.

Авторите разполагат само с един въпросник за честотата на консумация на храни, което означава, че ако участниците са променили хранителните си навици през този период, те няма как да разберат това. Както се отбелязва в писма до списанието, съществуват и сериозни съмнения относно биологичната правдоподобност на това твърдение.

Всички подсладители ли са вредни

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Някои от подсладителите са естествени вещества, един от тях всъщност е много рядка форма на захар, а всички те са много различни молекули. Би било изключително малко вероятно всички тези различни химични вещества да имат едно и също въздействие върху мозъка. Съществува и проблемът с обратната причинно-следствена връзка – тоест, хората, които вече са изпитвали мозъчен упадък поради заболявания като диабет или сърдечни заболявания, може да са били по-склонни да консумират изкуствени подсладители в началото на проучването.

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Това е проблем, който е трудно да се коригира с вида анализ, който виждаме в тази статия. Струва си да се отбележи също, че поне един от анализите на авторите не е установил никаква връзка между подсладителите и стареенето на мозъка. В поредица от статистически модели, които са преместени в допълнителното приложение, те показват, че при пълния анализ на случаите не е налице връзка между подсладителите и стареенето.

Този анализ включва всички участници от първоначалната кохорта, докато този, който привлича най-голямо внимание, изключва хора по различни причини, като например наличието на болестта на Паркинсон или отчитането на необичайно висок калориен прием.

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Но проблемите не свършват дотук. Независими рецензенти посочват поредица от много явни математически грешки в статията. Въпреки корекцията, грешките остават, включително грешка в доверителния интервал, посочен в резюмето. Следователно това конкретно проучване доказва много малко относно изкуствените подсладители и здравето на мозъка.

В най-лошия случай проучването показва, че може да има някои отрицателни ефекти, макар това да зависи от това на кой анализ решите да повярвате.

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По-вероятно е заключението, което се разпространява повсеместно в медиите, да се основава на математически грешки. Въпреки десетилетията на разпалване на страх по отношение на изкуствените подсладители, реалността е, че те са много добре тествани и като цяло не са вредни.

Някои проучвания дори сочат, че напитките с изкуствени подсладители могат в някои отношения да са по-полезни за здравето от водата, макар че тези резултати вероятно се дължат на факта, че хората, които пият напитки с изкуствени подсладители, избират да консумират по-малко висококалорични захарни напитки, пише "Science Alert".