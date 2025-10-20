Войната в Украйна:

Румен Петков: Слушам гнусни лъжи по адрес на „БСП – Обединена левица“ от някакви шмекери

„Не считам, че обяснението е „част от лидерите на БСП отсъстват и заради това отлагаме съвета“, каза в „Лице в лице“ по bTV Румен Петков, лидер на АБВ - една от партиите в „БСП - Обединената левица“. „От неофициални източници слушам едни гнусни лъжи по адрес на „БСП – Обединена левица“ – как сме били готови на всичко в името на участието ни във властта. Доста гнусни лъжи и не правят чест на техните автори“, каза Петков.

„Неофициалните източници, навярно са някакви шмекери, защото нито г-н Зафиров отсъства. Достатъчно сериозни и отговорни фактори има и в парламентарната група, и в коалиционния съвет“, заяви още той.

По думите му през последните осем месеца всичко се обяснява с „БСП – Обединена левица“, което той счита за непочтено. „Почти всичко, което е лошо, се обяснява с „БСП – Обединена левица“, допълни той.

„Да се говори с коалиционните партньори през медиите не е добре, защото това нарушава и без това крехката атмосфера“, на мнение е Румен Петков във връзка с изказванията на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов пред журналисти.

„Второ, считам, че за такъв тип гръмки изявления – преформатиране, би трябвало да се внесе една известна яснота кои са министерствата, които са на концесия, защото ние претендираме, че нашите не са. Излишни назначения в нашите министерства няма“, категоричен бе лидерът на АБВ.

Според него Наталия Киселова трябва да продължи да бъде председател на парламента, защото е превела Народното събрание през много тежки моменти. „Парламентът трябва да продължи работата си с този председател, който показа много сериозни качества“, на мнение е той.

Румен Петков не смята, че изборите в Пазарджик могат да бъдат повод за трусове в национален мащаб. „Това са вътрешни проблеми на участници в политическия живот и не бих искал да давам своя принос с разсъждения от тяхно име и за тяхна сметка. Както вече казах, много хора правят това на наш гръб и то е непочтено и неприлично“, посочи Петков.

