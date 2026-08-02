Обрат в последната минута за домакинството на "Евровизия": Бургас ли ще бъде избран?

Драма в надпреварата за домакинство на "Евровизия 2027" в България. След забавянето на обявяването на града-домакин и докато обществените и експертните оценки досега силно клоняха в полза на столицата София, през последните 48 часа беше регистриран рязък обрат в интригата, съобщава специализираното издание Euromix.

Бургас, за който преди се смяташе, че няма шанс да бъде домакин с малки коефициенти от около 8% в сайтовете за залози, получи изненадващ тласък. Шансовете му да спечели домакинството скочиха до пик от 33% вчера, а днес се стабилизираха около 30%, което го прави важен играч в битката за домакинство на конкурса, пише още изданието.

Какво се случи през последните 48 часа?

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Последните информации сочат, че българските власти, заедно с местните екипи за подготовка, са успели да представят консолидиран план за инфраструктура и домакинство, който приятно е изненадал вземащите решенията за конкурса догодина.

Бургас, разположен на брега на Черно море, предлага уникална комбинация от развита туристическа инфраструктура, достъпност от въздуха и логистични възможности за провеждане на събитие от международен мащаб. Правителствената подкрепа и бюджетните ресурси, отпуснати за маркетинг, както и необходимите гаранции, веднага изведоха кандидатурата на града на преден план.

Този експоненциален възход на Бургас нанася удар на столицата София. София, която се смяташе за абсолютен фаворит в сайтовете за залози с шанс за победа от 92%, преживя рязък спад до само 67%. Огромното предимство, което имаше, се сви в рамките на 2 дни и сега абсолютното ѝ господство в надпреварата вече не е гарантирано. В същото време е важно да се подчертае, че към този етап София все още е фаворит за спечелване на домакинството на "Евровизия".

Окончателното решение все още не е взето и беше отложено за по-късна дата за допълнителни проверки. На този етап нищо не е окончателно и всичко остава напълно възможно.

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Проблемът на София - настаняването

София, столицата на България, в момента е основният кандидат за домакинство на "Евровизия", но е изправена пред някои предизвикателства. Проблем с правилата възниква заради името на зала "Арена 8888", което вероятно ще бъде променено временно за периода на "Евровизия", както това вече се е случвало през 2011, 2016 и 2018 г.

Източник: Билд КМ

В допълнение към тези предизвикателства, София е изправена пред значителен недостиг на места за настаняване в сравнение с предишните градове домакини и съперника си Бургас. Този недостиг може да повиши цените за пътуващите фенове, които искат да присъстват на конкурса.

Проблемът на Бургас - инфраструктурата и свързаността

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Бургас разполага със зала с подобен капацитет на тази в София и предлага значително по-голямо предлагане на места за настаняване, като по-високата наличност обикновено води до по-ниски цени. Този фактор обаче изглежда второстепенен за българските организатори, като се има предвид, че най-развитата инфраструктура на страната остава в столицата. По-лошата свързаност на летището в Бургас също е основна пречка пред амбициите на черноморския град.

Бургас подаде силна кандидатура за домакин на "Евровизия", превъзхождайки София по няколко параметъра, но засега крайният резултат изглежда до голяма степен предрешен, пише изданието.