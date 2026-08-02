Най-важните новини за деня: 2 август 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 2 август 2026 г.

БЮДЖЕТ 2026 Е ПРЕСТЪПНО СЛАБ: ОПОЗИЦИЯТА ПЛАШИ ДА СВАЛИ ВЛАСТТА С ПРОТЕСТИ ПРЕЗ ЕСЕНТА

Бюджет 2026 е престъпно слаб и ако управляващите продължават в същия дух, единственото, което чака управлението, са нови протести. Работим по въпроса да има нови протести, ако "Прогресивна България" продължава да отдалечава България от Европа и ако не води борба с олигархичния модел. Това заяви съпредседателят на "Да, България" и народен представител от "Демократична България" Ивайло Мирчев пред bTV. Още: "Йотова няма собствена светлина": Мирчев с първи думи за подкрепата на ПБ

ЧИСТКА В "БУЛГАРТРАНСГАЗ": ОТСТРАНИХА ВЛАДИМИР МАЛИНОВ

Владимир Малинов е отстранен от поста изпълнителен директор на държавната компания "Булгартрансгаз", съобщиха "Медиапул" и БНР. Неговото място ще заеме Кирил Равначки, който бе начело на държавния газов оператор, докато Малинов бе служебен министър на енергетиката в правителството на Димитър Главчев. Още: Малинов: Вертикалният газов коридор ще е основна магистрала в региона

ИМА ЛИ ПРОБЛЕМ С РАБОТАТА НА АЕЦ "КОЗЛОДУЙ" ЗАРАДИ НИСКИТЕ НИВА НА ДУНАВ?

Към 17 ч. на 02.08.2026 г. двата блока на АЕЦ „Козлодуй“ продължават да работят с натоварване съгласно графика за електропроизводство при рекордно ниските нива на река Дунав, уверяват от енергийното министерство. Припомняме, че безводието вече доведе до спиране на унгарската АЕЦ „Пакш“ и проблеми в централите в други държави.

БАБХ СЕ РАЗПРАВИ С ЧЕРНОМОРИЕТО: ЗАТВОРЕНИ СА НАД 30 ОБЕКТА, НАЛОЖЕНИ СА НАД 120 АКТА ЗА НАРУШЕНИЯ

По Черноморието са извършени над 2000 проверки, 40 от тях са направени в детски лагери. Затворени са над 30 обекта, като само 6 са производствени предприятия, останалите са обекти за търговия на дребно. Наложени са над 120 акта за нарушения и над 900 предписания. Това съобщи директорът на дирекция „Контрол на храните” в БАБХ д-р Кремена Стоева в ефира на Нова телевизия. Още: Имитиращи продукти с изтекъл срок на годност: БАБХ спря 5 тона храни

"ВИТОША Е БЕЛИЯТ ДРОБ НА СОФИЯ": ЩЕ УСПЕЯТ ЛИ УПРАВЛЯВАЩИТЕ ДА ВЪРНАТ ЛИФТОВЕТЕ ЗА ПЛАНИНАТА?

Не съм обнадежден за бъдещето на лифтовете на Витоша, но вече са направени първите стъпки. Настоящата администрация се опитва да направи първите стъпки със създаването на Подробни устройствени планове (ПУП). Това заяви пред БНТ Тома Белев, бивш директор на Природен парк "Витоша". Още: "Мисия спасяване на Витоша": Новият план за управление на парка тръгва догодина

ГРУПАТА „ПЕТРОХАН“ ОТБЛИЗО: ГОВОРИ ЕДИН ОТ ОСНОВНИТЕ СВИДЕТЕЛИ

Изминаха пет месеца от случая „Петрохан“, който продължава да повдига много въпроси. Преди седмица близките на загиналите успяха да влязат в хижата за пръв път. Разговаряме с един от свидетелите по случая, когото търсихме много отдавна, но едва сега се съгласи на разговор. Това е екологът и спелеолог Атанас Русев. Още: За първи път: Близки на загиналите в "Петрохан" влязоха в хижата

УКРАЙНА УДАРИ РАФИНЕРИЯТА В САРАТОВ ЗА 15-И ПЪТ ПРЕЗ ВОЙНАТА, ПОДПАЛИ И ПОРЕДЕН СКЛАД НА "РУСКИЯ AMAZON" (ВИДЕО)

Жители на руските градове Саратов и Енгелс (Саратовска област) съобщиха за експлозии и пожари през нощта на 1 срещу 2 август. Губернаторът потвърди, че е имало атака с дронове, която е нанесла "щети на гражданската инфраструктура в Саратов и Енгелс". Всички служби за спешна помощ работят на мястото на инцидента, написа той, след което съобщи, че има най-малко две жертви.

РУСКИЯТ ПАТРИАРХ, КОГОТО РАДЕВ СПАСИ ОТ САНКЦИИ, НАРЕЧЕ ЯДРЕНОТО ОРЪЖИЕ "БОЖИЯ БЛАГОДАТ". АРМИЯТА НА ПУТИН СЕ ОКАЗА РАЗДРЪНКАН "МОСКВИЧ" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Патриарх Кирил - главата на Руската православна църква, спасена от санкции на Европейския съюз благодарение на българския премиер Румен Радев - определи създаването на съветската атомна бомба като акт на „Божията благодат и милост“ към Русия. Той направи изявлението на 1 август след литургия в манастира „Света Троица – Серафим-Дивеево“, посветена на празника на откриването на мощите на Серафим от Саров. Проповедта беше публикувана на официалния уебсайт на Московската патриаршия.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВОЙНИТЕ В УКРАЙНА И ИРАН СЕ СЛИВАТ В МЕГАКОНФЛИКТ, КОЙТО ЩЕ ОБХВАНЕ И НЕУТРАЛНИ СТРАНИ

Войните в Иран и Украйна все повече се пресичат и едновременно се разширяват, обхващайки все повече държави – дори тези, които претендират за неутралност. Това пише Fortune, анализирайки последиците от „мегаконфликта“.