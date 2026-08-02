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Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков

02 август 2026, 20:08 часа 2615 прочитания 1 коментар
Снимка: БГНЕС
Бойко Борисов отговори за изнесен от Bird документ от САЩ, че е взел подкуп от Васил Божков

"Аз части от документ не коментирам. Лъжите на Божков съм ги коментирал стотици пъти, за да ми губите времето с това. Аз съм се заклел във внуците си за всичко, което съм казал по тази тема и съм го казал на всички места, където трябва да се каже. Така че се отнасям с уважение към това, което са публикували специално медията, но иначе - абсолютна лъжа". Това каза експремиерът и лидер на ГЕРБ Бойко Борисов от Приморско (след 3:40 минута от долното видео). Борисов говори по темата, след като разследващият сайт Bird.bg извади страница от документ от делото, което Васил Божков е завел в САЩ в опит да му бъдат свалени американските санкции по "Магнитски" - ОЩЕ: Васил Божков съди САЩ за санкциите по "Магнитски": В делото изплуват имена на политици

В цитирания документ дословно пише следното: "OFAC откри, а Ищецът призна, че е плащал пари на бившия премиер Бойко Борисов и бившия финансов министър Владислав Горанов, а в замяна Борисов и Горанов са помагали на бизнеса му". OFAC е Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ. Тя налага и управлява всякакви икономически санкции съгласно американското законодателство. А "Ищецът" се отнася до Васил Божков. Самият документ изглежда е част от материалите по иска на Божков да му бъдат свалени санкциите, но достъпът до тези документи в системата, отразяваща делата на федерално ниво в САЩ, е платен:

Посочването директно на имена вече е нещо много сериозно, защото при налагането на санкции срещу Божков Съединените щати не го направиха, припомнете си какво казаха тогава: САЩ обявиха санкции срещу Делян Пеевски и Васил Божков

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Интересното е и, че Борисов веднага контраатакува на въпроса за документа на OFAC с думите "как искате да подмените отново някой друг да е виновен за нещо", обвързвайки (неизвестно защо) думите си с новината, че 33% от дела на "Шел" в "Блок Хан Тервел" отива в турски ръце и "аз съм се заклел във внуците", като определи информацията за "абсолютна лъжа".

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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