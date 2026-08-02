Прогноза за времето - 3 август 2026 г. (понеделник)

През нощта ще бъде ясно и почти тихо. Утре ще бъде предимно слънчево. Над източните райони ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа слаб до умерен североизточен вятър. Максималните температури ще са предимно между 31° и 36°, в София - около 31°.

Атмосферното налягане е по-високо от средното за месеца и ще остане без съществена промяна, сочи прогнозата за времето на НИМХ.

Слънчево в планините

В планините ще бъде слънчево. Ще духа умерен североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 27°, на 2000 метра – около 19°.

Приятно по морето

По Черноморието ще бъде предимно слънчево. Над северното крайбрежие ще има временни увеличения на облачността, но ще бъде почти без валежи. Ще духа до умерен вятър от североизток. Максималните температури ще бъдат 28°-31°. Температурата на морската вода е 24°-25°. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Източник: НИМХ