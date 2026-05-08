Плод на индивидуална подготовка, а не на система: Какво стои зад резултата на България на Балканиадата по математика

България на Балканиадата по математика Два златни и четири бронзови медала. Трето място в отборното класиране, след Босна и Турция. Изпреварихме Румъния, които са четвърти. Представянето е нормално, но честно казано, по-скоро слабо за потенциала ни.

Такава оценка дава на представянето на страната ни в свой Фейсбук пост математикът Галин Тотев, дългогодишен състезател, участвал и печелил много награди в състезания и форуми.

"Впечатляващо е, че имаме двама златни медалисти и че сме над Румъния. Но тези медали са плод на индивидуалната подготовка на участниците - не са стимулирани от системата в България. Показателно е, че двамата златни медалисти сумарно носят над половината от точките на целия отбор", категоричен е Тотев, следвал компютърни науки в Манчестър и автор на много задачи, падали се на национални и международни състезания.

Проблемите пред България

Той счита, че по отношение на гост-държавите е добра новина, че сме изпреварили Казахстан, "които напоследък ни гонят сериозно на IMO". "От друга страна Узбекистан се представи изключително силно, а по всички обективни показатели трябва да сме по-силни от тях", коментира той.

Тотев няма критики към участниците.

"Всеки е дал максимума от себе си, а самото участие и класиране на такъв форум е постижение, с което трябва да се гордеят. Поздравления за участниците, ръководителя и заместник-ръководителя, както и за техните учители! Това представяне обаче показва едно ясно нещо: България може да е много по-напред - и трябва да е много по-напред", категоричен е математикът.

Според него пътят към това минава през повече масовост, повече участия, повече деца в процеса.

"За да се случи това обаче, трябва комисиите да са съставени от адекватни хора, а не от компрометирани такива, които обстояват собствените си интереси. Контролните за БОМ не бяха публично обявени. Резултатите от тях - също. Разширеният отбор изкуствено се поддържа малък, защото комисията отказва да проведе разговор в МОН за увеличаване на участниците в разширените отбори и подготовките. Въпреки комисията - представянето е успех. И все пак сме трети на Балканите", допълва още той.