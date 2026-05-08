Тук пак ще налоучкваме! Времето ти изтече: Голямо чудене за голям мач в играта "Кой съм аз" (ВИДЕО)

Случвало ли ви се е да знаете, че един мач е бил велик, вкарани са много голове в него, но спомените да ви лъжат. Всъщност да подцените колко велик е бил този мач и да си мислите, че са вкарани по-малко оголове, отколкото всъщност са паднали? Точно това преживяха спортните журналисти Стефан Йорданов, Бойко Димитров, Янко Станчев и Николай Илиев в играта "Кой съм аз" от последния епизод на предаването "Точно попадение".

Ще падне голямо налоучкване

В последното издание на играта четиримата журналисти трябваше да познават резултатите на велики мачове. Единият от тях беше този между Интер и Барселона - вторият 1/2-финален сблъсък от миналия сезон на Шампионска лига. Когато емблемите на двата гранда се показаха на екрана, Янко веднага натисна бутона. Докато той мислеше, Николай отбеляза, че ще падне голямо налоучкванел. Бойко предупреди Янко, че времето му за размисъл изтича. След като Стефан отброи последните 3 секунди на Янко, той каза, че не си спомня и даде своето предположение - 1:0 за Интер.

Знае, че има 3 гола, но не и за кой отбор

Но то не беше правилно. Втори се пробва Стефан с 2:1 за Интер, но и той не улучи. Николай също знаеше, че "нерадзурите" взимат победата, но и неговото предположение не беше точно - 3:2. Янко пробва отново, с равенство 3:3, но отново не позна. И този път Николай даде верния отговор - 4:3 за Интер. Той уточни, че знае, че единият отбор е вкарал 3 гола, но не помни кой точно.

Стигна ли тази точка за победа на Николай? Намери ли се кой да свали Бойко от трона и да му отнеме наградата "Златния човек"? Или той остана непобеден за пореден епизод? Отговорите на тези въпроси можете да научите в най-новия епизод на "Точно попадение" в YouTube:

