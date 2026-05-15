Тръмп: Китай иска да купува петрол от САЩ

15 май 2026, 6:05 часа 841 прочитания 0 коментара
Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че Китай иска да купува петрол от Съединените щати, предаде Ройтерс. Тръмп направи своите коментари в интервю, излъчено по Fox News. Американският президент казал на китайския си колега, че много ще се радва Китай да купува петрол от Аляска и Тексас, а Си Дзинпин много харесал идеята. Още: Цената на петрола: Пазарите са фокусирани към срещата Тръмп-Си Дзинпин

И Иран да сключи сделка със САЩ

Президентът на САЩ също така заяви,  че е повдигнал въпроса за "Виза" (Visa), която иска по-голям достъп до пазара на кредитни карти на Китай, в разговори с китайците.

В интервюто Тръмп заяви, че няма да бъде много по-търпелив с Иран, докато призовава Техеран да постигне сделка с Вашингтон. "Те трябва да сключат сделка."

Президентът на САЩ също така подчерта, че получаването на обогатения уран от Иран е най-важното нещо. Тръмп отбеляза в тази връзка, че иранските лидери, с които САЩ работят, са разумни хора.

Антон Иванов Редактор
