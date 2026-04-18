Докато се готви унгарска сделка: САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС

18 април 2026, 16:10 часа
Снимка: Газпромнефт
Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи лиценза на сръбската петролна компания НИС до 16 юни, съобщи министърът на минното дело и енергетиката на западната ни съседка Дубравка Джедович Ханданович късно в петък, цитирана от ТАНЮГ. Новината за удължения лиценз беше потвърдена и чрез съобщение, публикувано по-късно от НИС, предава БТА. Решението на OFAC позволява на компанията да продължи дейността си след изтичането на предходния лиценз - това стана на 17 април.

Защо НИС е под санкции на САЩ?

НИС беше поставена под американски санкции през октомври 2025 г. заради мажоритарното участие на руската компания "Газпром нефт". В момента се водят преговори между НИС и унгарската петролна компания МОЛ за придобиване на руския мажоритарен дял в сръбската фирма, който възлиза на 56,15 процента.

Още: Проваля ли се сделката за НИС? Корабът потъва, но Вучич се прави, че всичко е наред

Снимка: президентът на Сърбия Александър Вучич, Facebook

Вицепремиерът и финансов министър на Сърбия Синиша Мали заяви при посещение във Вашингтон преди дни, че е разговарял с представители на МОЛ, която е пред финализиране на сделката за покупка на руския мажоритарен дял в НИС. Той допълни, че се очаква представителите на унгарската петролна компания да пътуват скоро до сръбската столица Белград, за да завършат всички необходими дискусии и преговори по документите, необходими за завършване на сделката, чийто краен срок е 22 май.

Още: "Давахме двойно повече": Вучич обяви колко ще платят унгарците за руския дял в сръбската петролна компания

Димитър Радев Отговорен редактор
