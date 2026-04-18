Докато се готви унгарска сделка: САЩ удължиха лиценза на сръбската петролна компания НИС

Службата за контрол на чуждестранните активи към Министерството на финансите на САЩ (OFAC) удължи лиценза на сръбската петролна компания НИС до 16 юни, съобщи министърът на минното дело и енергетиката на западната ни съседка Дубравка Джедович Ханданович късно в петък, цитирана от ТАНЮГ. Новината за удължения лиценз беше потвърдена и чрез съобщение, публикувано по-късно от НИС, предава БТА. Решението на OFAC позволява на компанията да продължи дейността си след изтичането на предходния лиценз - това стана на 17 април.

Защо НИС е под санкции на САЩ?

НИС беше поставена под американски санкции през октомври 2025 г. заради мажоритарното участие на руската компания "Газпром нефт". В момента се водят преговори между НИС и унгарската петролна компания МОЛ за придобиване на руския мажоритарен дял в сръбската фирма, който възлиза на 56,15 процента.

Снимка: президентът на Сърбия Александър Вучич, Facebook

Вицепремиерът и финансов министър на Сърбия Синиша Мали заяви при посещение във Вашингтон преди дни, че е разговарял с представители на МОЛ, която е пред финализиране на сделката за покупка на руския мажоритарен дял в НИС. Той допълни, че се очаква представителите на унгарската петролна компания да пътуват скоро до сръбската столица Белград, за да завършат всички необходими дискусии и преговори по документите, необходими за завършване на сделката, чийто краен срок е 22 май.

