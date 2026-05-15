След среща с Радев: Производителите искат таван на надценките и по-нисък ДДС

15 май 2026, 8:22 часа 686 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Производителите са доволни от срещата с премиера Румен Радев. Венцислав Върбанов, който е председателят на Асоциацията на земеделските производители в България и бивш министър на земеделието, каза, че правителството е дадло много ясен знак, че ще подкрепя родните производители. „Направен е анализ и ситуацията е много тежка. Мерките, които се предприемат, ще доведат до резултат“, каза той в ефира на Нова телевизия. По думите му това е била опознавателна среща, като има заявка за срещи по отрасли.

„Поискахме спешно финансиране на сектора на принципа, който беше при началото на войната в Украйна“, сподели Върбанов.

„От години се борим за осветляването на агрохранителната верига. Чрез регистър ще се покаже на какви цени се купуват хранителните продукти, през какви посредници се минава и кой изкривява цената. Мерките към момента са препоръчителни“, коментира от своя страна Цветан Цеков, председател на Браншова камара „Плодове и зеленчуци“.

Според бранша трябва да има таван на надценките, за да има ограничение на онези над 100-150%.

„Поговорихме си и за ДДС. България е една от само три държави в Европа без диференцирана ставка на хранителните стоки. Замълчаха на това, но не ни отказаха“, отбеляза от своя страна Владислав Михайлов, председател на Национална асоциация на млекопреработвателите.

Виолета Иванова
