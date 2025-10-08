ЕК започна наказателна процедура срещу България заради пазара на ток

Европейската комисия (ЕК) започва наказателни процедури срещу България и Хърватия, за да изпълнят задълженията си за докладване според правилата за вътрешния пазар на електроенергия, съобщиха от ЕК. Срокът бе до 1 януари 2025 г., за да се създаде конкурентен, насочен към потребителите, гъвкав и недискриминационен пазар на ток. Всички държави в ЕС бяха длъжни да съобщят на ЕК мерките за надзор на ценообразуването на тока, включително оценка за напредъка при постигането на ефективна конкуренция между доставчиците и преход към пазарни цени.

България и Хърватия все още не са представили доклади и ЕК им дава срок от два месеца, а след това може да продължи с наказателната процедура.

Публикуваха новия механизъм за компенсации заради скъпия ток: За кого, при какви условия и в какви размери?

Иск срещу България

Комисията завежда иск срещу България и Португалия заради непълното въвеждане на правилата на Европейския съюз за командироването на шофьори в автомобилните превози. Според съобщението на ЕК правилата на ЕС уреждат социалното законодателство, а забавянето на прилагането им е свързано със справедливото възнаграждение на труда. Крайният срок за въвеждане на законодателните промени беше 2 февруари 2022 г. България и Португалия остават единствените две държави членки, за които е установено нарушение. Комисията отчита усилията на двете страни, но ги определя като недостатъчни и предлага на съда да наложи глоби. Отбелязва се, че промененото законодателство цели защита на лоялната конкуренция чрез ограничаване на незаконния труд.

Други наказателни процедури

ЕК открива наказателни процедури срещу България, Дания, Франция и Кипър заради непълното въвеждане на европейските изисквания за огнестрелните оръжия. Правилата определят общи минимални стандарти за придобиване, притежание и търговска размяна на граждански огнестрелни оръжия, използвани например за спортна стрелба и лов. Те са насочени срещу престъпната дейност и незаконната търговия с такива оръжия. Четирите държави имат срок от два месеца да отговорят на Комисията, след което процедурата може да продължи.

Европейската комисия откри две нови наказателни процедури срещу България

ЕК продължава и наказателните процедури срещу България, Ирландия и Испания за неправилно въвеждане на правилата на ЕС за борба със сексуалното насилие над деца. Според европейското законодателство сексуалното насилие, сексуалната експлоатация на деца и разпространението на материали за сексуално насилие над деца са престъпления, за които ЕС е установил минимални стандарти за определяне и наказания. Трите държави имат срок от два месеца да отговорят и да предприемат необходимите мерки, в противен случай може да бъдат изправени пред Съда на ЕС.