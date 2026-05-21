Екоминистърът затвори част от ТЕЦ "Бобов дол" заради системни нарушения

"Във връзка с множество и системни регистрирани сигнали и нарушения във връзка с голяма горивна инсталация в ТЕЦ "Бобов дол", в момента екипът на РИОСВ-София пътува натам, за да връчи заповед за принудителна административна мярка за затваряне на Енергиен котел 2 на въпросната инсталация". Това обяви на брифинг в енергийното ведомство министърът на околната среда и водите Росица Карамфилова.

"През последните месеци има десетки сигнали за нарушения както на екологичното законодателство, така и на нормите, вменени в условията на издаденото разрешително на ТЕЦ "Бобовдол". Направени са проверки и е установено наличие на неорганизирани емиции с източник от сградата, където са разположени енелгийните котли на централата. Установено е още, че има и наличие на сериозно количество неорганизирани емисии от газоходите на работещия енергиен котел 2, които са в участъка след димните вентилатори, преди сероочистващата инсталация", обясни още министърът.

Още: Замърсява ли ТЕЦ "Бобов дол" в пъти повече от официалното? Централата опроверга проучване на "Грийнпийс"

Карамфилова припомни, че съгласно законодателството е забранено димни газове да се изпускат, преди те да преминат през съответното сероочистване.

Още: Какво излиза от комините? ТЕЦ "Бобов дол" пуска камери на живо