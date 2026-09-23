Пред ООН: Британският премиер назова точната сума, която Путин харчи за лъжи и дезинформация

"Кремъл харчи около 1,3 млрд. паунда всяка година за дезинформация. Говорим за коварна кампания, която достига до домовете на хората и изкривява чувствата им към собствената им страна и общност, създавайки разказ за упадък, разпалвайки разделение и сеейки отчаяние. На всичкото отгоре виждаме кибератаки – срещу компании и институции". Това заяви новият британски премиер Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН.
Andy Burnham:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
The Kremlin spends around £1.3 billion each year on manipulating information.
We’re talking about an insidious campaign that reaches into people’s homes and twists what they feel about their own country and community, creating a narrative of decline, stoking… pic.twitter.com/YpqtIjzfJz
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Бърнам беше категоричен – руските служби използват всичко възможно, което имат като инструменти, за да сеят лъжи и дезинформация. "Използват ботове и фалшиви сайтове, фалшифицират новинарски материали. Манипулирали са търговските марки на 28 британски организации, включително университети и BBC. Усилват гласността на крайнодесни наративи и имаме доказателства, че руските служби са опитали да се намесят в общите британски избори през 2019 година", каза той.
Andy Burnham:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
We have evidence that Russian agencies tried to interfere with the 2019 general election. pic.twitter.com/5s6FjOIe2L
"Ще останем твърди пред лицето на всякакви заплахи и предизвикателства пред върховенството на закона, не само от Русия, но и от други, включително когато те заплашват правата на британските територии да останат британски, като Фолкландските острови", обеща Бърнам.
Andy Burnham:— Clash Report (@clashreport) September 22, 2026
We will stand firm in the face of any threats and challenges to the rule of law, not just from Russia, but from others, too, including where they threaten the rights of British territories to remain British, such as the Falkland Islands. pic.twitter.com/pyzNox3zjJ
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