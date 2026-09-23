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Пред ООН: Британският премиер назова точната сума, която Путин харчи за лъжи и дезинформация

23 септември 2026, 7:41 часа 349 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Пред ООН: Британският премиер назова точната сума, която Путин харчи за лъжи и дезинформация

"Кремъл харчи около 1,3 млрд. паунда всяка година за дезинформация. Говорим за коварна кампания, която достига до домовете на хората и изкривява чувствата им към собствената им страна и общност, създавайки разказ за упадък, разпалвайки разделение и сеейки отчаяние. На всичкото отгоре виждаме кибератаки – срещу компании и институции". Това заяви новият британски премиер Анди Бърнам в речта си пред Общото събрание на ООН.

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Бърнам беше категоричен – руските служби използват всичко възможно, което имат като инструменти, за да сеят лъжи и дезинформация. "Използват ботове и фалшиви сайтове, фалшифицират новинарски материали. Манипулирали са търговските марки на 28 британски организации, включително университети и BBC. Усилват гласността на крайнодесни наративи и имаме доказателства, че руските служби са опитали да се намесят в общите британски избори през 2019 година", каза той.

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"Ще останем твърди пред лицето на всякакви заплахи и предизвикателства пред върховенството на закона, не само от Русия, но и от други, включително когато те заплашват правата на британските територии да останат британски, като Фолкландските острови", обеща Бърнам.

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Кремъл Великобритания Русия хибридна война дезинформация руска пропаганда Анди Бърнам
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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