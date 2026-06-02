Готви се ново поскъпване на тока и парното: Предложенията на КЕВР за отделните дружества

Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР) предложи цената на тока за бита да поскъпне средно с 3 на сто от 1 юли. Предложенията на работната група на енергийния регулатор за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. са за следните повишения: "Електрохолд Продажби“ ЕАД - 3,11 на сто, "ЕВН България Електроснабдяване“ EАД - 3,24 процента,"„ЕНЕРГО-ПРО Продажби“ АД - 2,38 на сто, "ЕСП Златни Пясъци“ ООД - 5,80 процента.

Цената на парното

По отношение на цените на топлинната енергия за битови клиенти, за периода 1 юли 2026 г. - 30 юни 2027 г. Комисията предлага среднопретеглено изменение от 4,58 процента. За сравнение в ценовите си заявления от 31 март т.г. поисканото от дружествата средно увеличение беше в размер на 30,65 на сто.

За отделните топлофикационни дружества предлаганото от КЕВР изменение от 1 юли т.г. е: за "Топлофикация София" EАД - ръст на действащата цена с 5,50 на сто при поискано от дружеството увеличение от 29 процента.

За "ЕВН България Топлофикация" ЕАД - поскъпване с 3,70 на сто при поискано от дружеството увеличение от 12,69 на сто, за "Топлофикация Плевен" ЕАД - изменение на действащата цена с 5,54 на сто при поискано от дружеството увеличение от 11,27 процента, за "Топлофикация Бургас" ЕАД - изменение на действащата цена с 3,66 процента при поискано от дружеството увеличение от 17,28 процента.

За "Топлофикация Враца" ЕАД КЕВР предлага поскъпване с 3,59 на сто при поискано от дружеството увеличение от 49,42 на сто, за "Топлофикация ВТ" АД - повишение на действащата цена с 4,99 на сто при поискано от дружеството увеличение от 26,02 на сто, за "Топлофикация Разград" ЕАД - повишение на действащата цена с 4,98 процента при поискано от дружеството увеличение от 15,35 на сто, за "Юлико-Евротрейд" ЕООД - повишение на действащата цена с 3,39 на сто при поискано от дружеството увеличение от 64,61 процента.

За "Топлофикация Русе" АД се предлага повишение на действащата цена с 5 на сто при поискано от дружеството увеличение от 69,05 процента, за "Топлофикация Перник" ЕАД - повишение на действащата цена с 4,23 на сто при поискано от дружеството увеличение от 29,68 процента, за "Топлофикация Сливен" ЕАД - повишение на действащата цена с 5,18 на сто при поискано от дружеството увеличение от 33,37 процента, за "Веолия Енерджи Варна" ЕАД - повишение на действащата цена с 5,19 на сто при поискано от дружеството увеличение от 10,05 процента.

В сегашната ситуация на високи енергийни цени на световните пазари Комисията положи максимални усилия, за да сведе до минимум поисканите увеличения на цените на електрическата и на топлинната енергия, посочват от регулатора. С ценовите предложения на КЕВР за поредна година България запазва позицията си на страна с една от най-ниските цени на електроенергия за бита в цяла Европа. Това стана възможно след като регулаторът приложи рестриктивен подход по отношение на поисканите от дружествата разходи, без обаче да допусне създаването на условия за влошаване на качеството на предоставяните услуги, подчертават от КЕВР.