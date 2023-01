ЕС започва дискусията за дизайна на електроенергийния пазар

Стартиралата днес консултация ще подпомогне работата на Комисията по законодателно предложение, което трябва да бъде представено през първото тримесечие на тази година. Консултацията ще продължи до 13 февруари и ще се фокусира върху четири основни области.

Една от тях е намаляване на зависимостта на сметките за електроенергия от краткосрочните цени на изкопаемите горива и насърчаване на внедряването на възобновяеми енергийни източници.

Друга област е подобряване на функционирането на пазара, за да се гарантира сигурността на доставките и пълното използване на алтернативите на газа, като съхранение и отговор на търсенето.

How do you see the EU electricity market of the future?



Today we are launching a public consultation on a reform of the EU electricity market design to deliver affordable&clean energy to Europeans.



Your contributions will help guide our proposal this year.#EUHaveYourSay