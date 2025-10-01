Ето кои са най-популярните места в Европа за краткосрочно настаняване

През второто тримесечие на 2025 г. са били осъществени 245,9 милиона нощувки в места за краткосрочно настаняване в ЕС, резервирани чрез платформи като Airbnb, Booking или Expedia, отчита Евростат.

Най-популярните региони за краткосрочно наемане на жилища, резервирани чрез онлайн платформи през първото тримесечие на 2025 г., бяха Канарските острови (8,8 милиона нощувки) в Испания, следвани от Рон-Алп (8,1 милиона) във Франция и Андалусия (7,7 милиона), също в Испания.

Настоящата година изглежда ще бъде обещаваща за туризма, след като данните на статистическата агенция на ЕС показаха солиден ръст на резервациите и през първите три месеца на годината, отчита статистическата агенция на ЕС.

Общият брой нощувки през периода април-юни се е увеличил с 17,8 на сто спрямо същия период на 2024 г. и с 36,8 на сто спрямо второто тримесечие 2023 г.

