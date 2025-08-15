Ето колко са безработните в България

Към края на юли 2025 г. регистрираните безработни в страната са 150 060 души, а равнището на регистрираната безработица е 5,29%. Отчита се спад с 0,1 процентни пункта спрямо същия месец на предходната година. Това съобщиха от пресцентъра на Агенцията по заетостта (АЗ).

През юли над 7200 икономически неактивни граждани са били мотивирани да предприемат първи стъпки към заетост с подкрепата на екипите на бюрата по труда, ромските и младежките медиатори в цялата страна. Общо 12 207 души са намерили работа чрез услугите на бюрата по труда. Отчетено е, че 1486 души, сред които такива с увреждания, младежи без трудов опит, хора над 55 г. и дълготрайно безработни са били наети по програми за субсидирана заетост. От тях 1363 са започнали работа по проекти, финансирани от Програма „Развитие на човешките ресурси 2021–2027“, съфинансирана от Европейския социален фонд плюс (ЕСФ+).

От Агенцията допълниха, че паралелно с активирането и реализацията на хората на пазара на труда АЗ инвестира в тяхното бъдеще чрез обучение и повишаване на квалификацията. През юли са издадени над 16 700 ваучера за обучение за безработни и заети. Мярката цели да подпомогне адаптацията към изискванията на съвременната икономика, особено в условията на ускорена дигитализация и технологична трансформация, отбелязаха от АЗ.

През същия месец работодателите са заявили 8087 свободни работни места на първичния пазар. Най-голям дял от тях е в преработващата промишленост (22,4%), следвани от образованието (19,5%), държавното управление (12,7%), търговията и ремонта на автомобили (11,1%), хотелиерството и ресторантьорството (5,9%), административните и спомагателните дейности (5,8%) и др. Преподаватели; работници в добивната и преработващата промишленост; работници по събиране на отпадъци са сред най-търсените професии.

