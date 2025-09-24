Войната в Украйна:

Ето в кои сектори заплатите в България нарастват най-много

24 септември 2025, 10:42 часа 490 прочитания 0 коментара
Ето в кои сектори заплатите в България нарастват най-много

Общите разходи на работодателите за един отработен час от наетите от тях лица нарастват с 13,2 на сто през второто тримесечие на 2025 г. спрямо второто тримесечие на 2024 г. по предварителни данни. Това съобщи Националният статистически институт (НСИ). Заплатите в България продължават да нарастват и в частния, и в държавния сектор, в строителството и в услугите, както и в туризма.

Секторите с най-голям ръст

Най-много се повишават те в сектор "административни и и спомагателни дейности" - със 17.6% за година. Това са фирмите, които се занимават с различни видове посреднически услуги - агенции за недвижими имоти, за охрана, за наемане на персонал, туристически агенции, кол центрове и други.

Още: Разходите за труд у нас продължават да растат

Сериозно повишение на възнагражденията се наблюдава и в добивната промишленост (16.3% увеличение за година) и в културно-развлекателните дейности (16.9%).

Любопитно е, че в един от най-проблемните и критикувани сектори на българската икономика - ВиК, разходите на фирмите за персонал и заплати също са сред най-бързо покачващите се (16% за година).

В строителството заплатите също са се покачили сериозно за година - с почти 16 на сто. 

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

Още: Изненада: Заплатите в България растат най-много в целия ЕС

През последните четири години (2022-2025 г.) ръстът на възнагражденията при  "административни и спомагателни дейности" е 109 процента.

Заплащането в заведения и хотели пък се е удвоило (98% покачване).  Заетите в строителството и държавният сектор също са с бързо растящи доходи - близо 100% нагоре за 2022-2025 г.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Пламен Иванов
Пламен Иванов Отговорен редактор
разходи за труд работна заплата НСИ Заплати работодатели
Още от Икономика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес