Евродепутат: България е осигурена с алтернативни доставки на енергийни ресурси

Българският национален интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни. Това каза в „Още от деня“ по БНТ евродепутатът Цветелина Пенкова. Коментарът й е във връзка с наложените санкции от САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл“. По думите й тези санкции са били изненадващи.

По думите й България разполага с осигурени алтернативни доставки на енергийни ресурси. „Министерствата на финансите, икономиката и енергетиката са поели ангажимент за допълнителни мерки при необходимост. Има осигурени доставки, алтернативни в момента за българския пазар, т.е. не трябва да се притесняват на този етап българските граждани", заяви тя.

