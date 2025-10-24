Войната в Украйна:

Евродепутат: България е осигурена с алтернативни доставки на енергийни ресурси

24 октомври 2025, 19:22 часа 328 прочитания 0 коментара
Българският национален интерес трябва да бъде защитен, а цените на горивата – стабилни. Това каза в „Още от деня“ по БНТ евродепутатът Цветелина Пенкова. Коментарът й е във връзка с наложените санкции от САЩ срещу "Роснефт" и "Лукойл“. По думите й тези санкции са били изненадващи.

По думите й България разполага с осигурени алтернативни доставки на енергийни ресурси. „Министерствата на финансите, икономиката и енергетиката са поели ангажимент за допълнителни мерки при необходимост. Има осигурени доставки, алтернативни в момента за българския пазар, т.е. не трябва да се притесняват на този етап българските граждани", заяви тя.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Лукойл Цветелина Пенкова война Украйна санкции Русия
