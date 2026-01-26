Спорт:

Габриела Руменова за еврото: Голяма част от търговците все още не знаят точно какво гласят разпоредбите на закона

26 януари 2026, 20:04 часа 354 прочитания 0 коментара
„Важно да кажем това, че потребителите винаги са много важен регулатор на пазара, особено в такива почувствителни периоди, в какъвто се намираме в момента от няколко месеца и ще бъдем през следващите няколко месеца“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по bTV Габриела Руменова от онлайн платформата „Ние, потребителите“. „Важно е като такъв да осъзнаем своята роля, защото нито институциите, които виждаме, че в момента са доста активни в извършването на проверки, нито ние самите като потребители можем да се справим по-отделно. Трябва да бъдем заедно, трябва да бъдем общество“, посочи тя.

„Прави ми впечатление от коментарите в онлайн пространството, дори от репортажи, които се правят в медиите, че голяма част от търговците все още не знаят точно какво гласят разпоредбите на закона“, отбеляза Руменова.

„Все още не всички спазват правилата по отношение на двойното обозначаване - особено когато става въпрос за съобщение за намаление. Там законът е категорично ясен, т.е. разпоредбите са императивни,  не предполагат тълкувание - трябва да има старата цена, която е прилагана поне 30 дни преди съобщението за намаление  и новата цена, която плаща потребителят в левове и в евро“, коментира експертът. По думите ѝ с нашата покупка или отказ от нея ние даваме санкцията на търговеца и това е по-доброто като регулация на пазара.

