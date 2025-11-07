Газопреносните операторите от региона се договориха за два нови продукта в подкрепа на Украйна

ICGB, независимият оператор на междусистемната газова връзка Гърция-България (IGB), и операторите на газопреносни системи от региона се договориха за въвеждането на два нови трансгранични продукта за групиран капацитет в пряка подкрепа на Украйна.

Инициативата бележи важен етап в развитието на Вертикалния газов коридор. Операторите на газопреносни системи от няколко държави положиха подпис под общо писмо за създаването на два нови продукта - Маршрут 2 и Маршрут 3.

Продуктите създават стратегически възможности за пренос на природен газ, насочени към укрепване на енергийната сигурност, регионалната свързаност и интеграцията на пазарите в Югоизточна и Източна Европа. По време на шестото издание на партньорската инициатива за трансатлантическо енергийно сътрудничество (P-TEC) в Атина всички оператори на газопреносни системи потвърдиха намерението си да предприемат тази стъпка и придвижиха предложението за новите продукти за групиран капацитет за одобрение от съответните национални енергийни регулатори.

Още: Украйна възобнови доставките на газ през България заради руските атаки

Маршрут 2 и Маршрут 3 са специално разработени решения за групиран капацитет, които ще позволяват закупуването на количества природен газ от LNG терминала в Александруполис и от Трансадриатическия газопровод (TAP) през газопровода IGB и Трансбалканския газопровод - по трасето през Румъния и Молдова до Украйна. Чрез свързването на входните точки на преносната система на Южна Европа с източните пазари двата маршрута превръщат IGB в ключова ос за пренос на LNG и каспийски газ на север, допринасяйки за по-голяма устойчивост на енергийните доставки в региона. Това ще осигури важни алтернативни източници и маршрути за доставки в съответствие с твърдия ангажимент на ЕС да преустанови използването на руски газ, като позволи доставки на LNG от Съединените щати и други водещи производители, е отбелязано в съобщението.

Като активен поддръжник на по-тясното регионално сътрудничество и на гъвкавост на предлаганите продукти, за да отразяват по-добре нуждите на пазара, ICGB пое водеща роля в разработването и координацията на предложенията за новите маршрути.

Намаляват тарифите с 46% за нови маршрути на природен газ към Украйна