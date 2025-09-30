"Грийнпийс": Европейски компании плащат на Русия милиарди за газ под формата на данъци

Русия генерира сериозни приходи от продажбата на втечнен природен газ (LNG) на компании от Европейския съюз. Това установява проучване на екоорганизацията "Грийнпийс". Въпреки че вносът на руски петрол и въглища в ЕС е практически забранен заради санкциите, наложени след началото на военните действия на Москва в Украйна, а доставките на газ по тръбопроводи рязко намаляха след атаките срещу газопроводите "Северен поток" 1 и 2 през септември 2022 г., вносът на втечнен газ засега остава извън обхвата на санкциите.

Приходи от 40 милиарда долара

Според изчисленията на "Грийнпийс" руската компания "Ямал", основен износител на втечнен природен газ, е реализирала приходи в размер на 40 милиарда долара от износа на синьо гориво за целия свят през периода 2022–2024 г., от които приблизително 9,5 милиарда долара от тази сума са постъпили в руската хазна под формата на данъци.

Компаниите от ЕС са сред основните клиенти на "Ямал", като френската енергийна компания TotalEnergies оглавява списъка, следвана от Китайската национална петролна корпорация (CNPC), държавната германска енергийна компания SEFE и испанската Naturgy.

TotalEnergies е допринесла с приблизително 2,5 милиарда долара за данъчните приходи на руското правителство, SEFE с 1,45 милиарда долара, а Naturgy - с 1,25 милиарда долара, сочат оценките на "Грийнпийс", цитирани от БТА.

С общите 9,5 милиарда долара приходи от данък печалба от износа на втечнен природен газ Москва би могла да финансира приблизително 271 000 бойни дрона "Шахед", 2686 бойни танка T-90M или 9,5 милиона 152-милиметрови артилерийски снаряда, отчита екологичната организация.

Количество артилерийски снаряди съответства на приблизително три години от настоящото годишно производство на Русия от 3 милиона снаряда. Броят на бойните дронове пък е 271 пъти по-голям от количеството, използвано от Русия срещу Украйна за една седмица, посочва "Грийнпийс".