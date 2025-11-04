Гърция открива нова компресорна станция за природен газ в Комотини

Нова компресорна станция за природен газ ще бъде открита днес в Комотини, Северна Гърция, предаде гръцкото издание Kathimerini. Това се случва в рамките на проект, насочен към укрепване на ролята на Гърция като ключов канал за доставки за Югоизточна Европа. Откриването идва дни след неотдавнашните решения на Европейския съюз за постепенно премахване на зависимостта от руския природен газ. Именно LNG трябва да замени руския газ, чийто край ще създаде дефицит от около 16 милиарда кубически метра газ в по-широкия регион.

Проектът на стойност 134 милиона евро увеличава капацитета на страната за износ на природен газ за България, Румъния, Молдова и Украйна, подкрепяйки развитието на т.нар. вертикален коридор за регионални енергийни доставки, съобщиха официални лица.

Всъщност България изглежда е по пътя на доставките на втечнен природен газ (LNG) както за Украйна, така и на запад до Унгария и Австрия.

Инвестициите за намаляване на зависимостта от руски газ

Събитието се случва в навечерието на междуправителствената среща на Трансатлантическото енергийно сътрудничество (P-TEC) в четвъртък и петък.

Очаква се правителствени представители от Европа и Съединените щати да присъстват на срещата на P-TEC, която ще се фокусира върху инвестициите в инфраструктура за намаляване на зависимостта от руски газ и разширяване на доставките на втечнен природен газ както чрез съществуващи, така и чрез нови съоръжения. ОЩЕ: LNG от САЩ и краят на руския газ: България е по пътя на доставките за Украйна