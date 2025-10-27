LNG от САЩ и краят на руския газ: България е по пътя на доставките за Украйна

България изглежда е по пътя на доставките на втечнен природен газ (LNG) както за Украйна, така и на запад до Унгария и Австрия. Това пише гръцкото издание Kathimerini, което обаче отбелязва, че големият продавач на LNG в лицето на САЩ виждат Гърция и нейната инфраструктура като канал за транспортиране на американски втечнен природен газ (LNG) по оста от България до Европа.

Именно LNG трябва да замени руския газ, чийто край ще създаде дефицит от около 16 милиарда кубически метра газ в по-широкия регион. Това ще се случи, тъй като решението на Европейския съюз да прекрати целия внос на руски природен газ от 2028 г. вече е окончателно и гръцките компании вече се готвят да отговорят на изискванията си, като подписват договори за закупуване на американски втечнен природен газ (LNG) от тази година нататък.

Ситуацията с газа и гръцкия апетит

В рамките на две години Гърция е длъжна да замени 45% от общия си внос на природен газ, който понастоящем се покрива от руски внос, което съответства на количества от около 3,5 милиарда кубически метра газ годишно. Това е основното предизвикателство за страната и двете компании, DEPA и Metlen, които поддържат дългосрочни договори за доставка с Газпром.

Съществуват обаче и възможности, свързани с износ, които се отварят за Гърция и гръцките компании, както и с повишаването на ролята на страната като транспортен център за втечнен природен газ (LNG) в региона на Централна и Източна Европа. ОЩЕ: Европейската врата на САЩ за LNG: Ето към коя държава от Балканите има интерес