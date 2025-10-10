Войната в Украйна:

Хърватия иска да купи сръбската петролна компания НИС

10 октомври 2025, 10:40 часа 312 прочитания 0 коментара
Хърватия е готова да купи сръбската петролна компания НИС, ако това е решението за нея. Това заяви министърът на икономиката на страната Анте Шушняр пред телевизия N1, предаде Ройтерс." Ние сме напълно готови и за този вариант", коментира той въвеждането на американските санкции срещу НИС заради мажоритарното участие на руската "Газпром" в сръбската петролна компания, след неколкократното им отлагане.

"Улеснение и за нас, и за Сърбия"

По думите му така ще се гарантира приемствеността и бизнес интересите на Jadranski naftovode, която е тясно свързана с НИС от 40 години, от времето на Югославия, "без никакви претенции да доминира на пазара на дребно в Сърбия". "Това би улеснило както нас, така и Сърбия", добави хърватският министър. Освен това рафинерията в Панчево снабдява и 20% пазара на деривати в Босна и това би създало рискове за нея, допълни той. 

Министърът заяви още, че Хърватия е готова да достави достатъчни количества петрол на Унгария, Словакия и Сърбия, ако обстоятелствата и геополитическите условия го позволят.

Шушняр е от дясното  движение "Домовина", малцинствен партньор в правителството на Хърватския демократичен съюз на премиера Андрей Пленкович. 

Междувременно, в Сърбия се забелязват първите опашки по бензиностанциите след влизането в сила на санкциите срещу НИС, тъй като шофьорите се опасяват от дефицит и ново поскъпване на горивото. Вчера, от компанията увериха, че разполагат с достатъчни количества суров петрол за преработка, а бензиностанциите се зареждат нормално.

Пламен Иванов
