Икономист: България е подготвена за санкциите срещу „Лукойл“

След наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, експерти у нас успокояват, че няма непосредствен риск от недостиг на горива или шоково поскъпване на цените в България. В студиото на „Лице в лице“ по bTV главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов подчерта, че България е една от най-добре подготвените страни в ЕС да се справи с подобна ситуация. „Проблемът е сериозен и реален, но не би трябвало да доведе до сътресения на вътрешния пазар. Българското правителство има необходимите инструменти“, заяви Стефанов.

Още: Оставаме ли без гориво? Министри от ГЕРБ с разяснение след внушение на Борисов (ВИДЕО)

По думите му Европейският съюз още през 2022 г. е подготвил сценарии за подобна криза, а няколко държави – като Германия и Италия – вече са предприели действия по поемане на контрол върху ключова енергийна инфраструктура с цел защита на националната сигурност. Санкциите изключват „Лукойл“ и всички негови подразделения по света от търговията с американски долари, което на практика затруднява работата на компанията. „Над 84% от световната търговия се извършва в долари. Загубата на достъп до тази валута прави „Лукойл“ токсичен партньор за банки и компании, които имат дори минимален бизнес със САЩ“, поясни Стефанов.

Още: Окончателно: Продажба на "Лукойл" - само след разрешение на държавата

Той допълни, че банките се оттеглят от работа с „Лукойл“, за да избегнат риска от американски глоби. „Това е принудителна смяна на партньори – не защото искат, а защото санкциите ги задължават“, уточни икономистът.

Според Стефанов пред България стоят три основни опции:

Държавата временно да поеме управлението на рафинерията в Бургас, за да гарантира стабилността на пазара и енергийната сигурност.

Промяна на собствеността на „Лукойл Нефтохим Бургас“, по примера на Германия и Италия, които вече преминаха към нови собственици след наложени санкции.

Реформа на пазара на горива, така че никой играч – включително бъдещият собственик на „Лукойл“ – да не държи монопол върху доставките, преработката и търговията.

„Без промяна в структурата на пазара ще продължим да плащаме по-високи цени заради монополното положение на компанията“, каза Стефанов. Според експерта кризата около санкциите може да се превърне във възможност за България – за реална либерализация на пазара на горива, за укрепване на енергийната независимост и за прекратяване на дългогодишната зависимост от руско влияние.

Още: Бъдещето на "Лукойл" зависи изцяло от САЩ: Мартин Владимиров очаква и ръст на цените, ето с колко