Войната в Украйна:

Икономист: България е подготвена за санкциите срещу „Лукойл“

24 октомври 2025, 18:52 часа 652 прочитания 0 коментара
Икономист: България е подготвена за санкциите срещу „Лукойл“

След наложените от президента на САЩ Доналд Тръмп санкции срещу руските енергийни гиганти „Роснефт“ и „Лукойл“, експерти у нас успокояват, че няма непосредствен риск от недостиг на горива или шоково поскъпване на цените в България. В студиото на „Лице в лице“ по bTV главният икономист на Центъра за изследване на демокрацията Руслан Стефанов подчерта, че България е една от най-добре подготвените страни в ЕС да се справи с подобна ситуация. „Проблемът е сериозен и реален, но не би трябвало да доведе до сътресения на вътрешния пазар. Българското правителство има необходимите инструменти“, заяви Стефанов.

Още: Оставаме ли без гориво? Министри от ГЕРБ с разяснение след внушение на Борисов (ВИДЕО)

По думите му Европейският съюз още през 2022 г. е подготвил сценарии за подобна криза, а няколко държави – като Германия и Италия – вече са предприели действия по поемане на контрол върху ключова енергийна инфраструктура с цел защита на националната сигурност. Санкциите изключват „Лукойл“ и всички негови подразделения по света от търговията с американски долари, което на практика затруднява работата на компанията. „Над 84% от световната търговия се извършва в долари. Загубата на достъп до тази валута прави „Лукойл“ токсичен партньор за банки и компании, които имат дори минимален бизнес със САЩ“, поясни Стефанов.

Още: Окончателно: Продажба на "Лукойл" - само след разрешение на държавата

Той допълни, че банките се оттеглят от работа с „Лукойл“, за да избегнат риска от американски глоби. „Това е принудителна смяна на партньори – не защото искат, а защото санкциите ги задължават“, уточни икономистът.

Според Стефанов пред България стоят три основни опции:

  • Държавата временно да поеме управлението на рафинерията в Бургас, за да гарантира стабилността на пазара и енергийната сигурност.
  • Промяна на собствеността на „Лукойл Нефтохим Бургас“, по примера на Германия и Италия, които вече преминаха към нови собственици след наложени санкции.
  • Реформа на пазара на горива, така че никой играч – включително бъдещият собственик на „Лукойл“ – да не държи монопол върху доставките, преработката и търговията.

„Без промяна в структурата на пазара ще продължим да плащаме по-високи цени заради монополното положение на компанията“, каза Стефанов. Според експерта кризата около санкциите може да се превърне във възможност за България – за реална либерализация на пазара на горива, за укрепване на енергийната независимост и за прекратяване на дългогодишната зависимост от руско влияние.

Още: Бъдещето на "Лукойл" зависи изцяло от САЩ: Мартин Владимиров очаква и ръст на цените, ето с колко

Всичко за войната в Украйна на живо във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Лукойл Роснефт Руслан Стефанов война Украйна санкции Русия
Още от Икономика
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес