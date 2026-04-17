"Има напрежение": ЕС се готви да освобождава запаси от керосин

Ако обстановката в Ормузкия проток скоро не се промени, може да се наложи използване на запасите от керосин, каза днес говорител на Европейската комисия на пресконференция в отговор на въпроси. Той посочи, че на пазара на самолетно гориво има напрежение, но няма криза и засега не се очаква масова отмяна на търговски полети. Той допълни, че ЕС постоянно съгласува необходимите действия и следи пазара.

Запаси за 90 дни

Говорителят уточни, че европейското законодателство предвижда поддържането на запаси от газ и петрол (суров и преработен) за срок от 90 дни. Той поясни, че държавите от ЕС сами избират как да разпределят дяловете на отделните горива в общите количества, залегнали в закона.

По неговите думи ЕС разполага с търговски и стратегически запаси, като в случая е възможно да бъдат използвани търговските.

По неговите думи производството в ЕС покрива 70 на сто от потреблението, а останалите количества се осигуряват от внос. Говорителят каза, че според работната група на ЕС за горивата засега недостиг няма, но се предприемат действия за подготовка при възможно ограничаване в предлагането на керосин. Това не означава, че ще останем без самолетно гориво, успокои той.

