Ден след смяната на Спецов: Управляващите отнеха правомощията на особения управител в "Лукойл"

Само ден след като правителството освободи Румен Спецов от поста особен търговски управител на "Лукойл Нефтохим Бургас" и назначи на негово място Евгени Симеонов, Народното събрание окончателно прие законови промени, които ограничават досегашните широки правомощия на длъжността и въвеждат по-строг контрол върху нея.

Измененията в Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход, бяха приети на второ четене без съществен дебат. Зад тях застанаха депутатите от "Прогресивна България", "ДПС-Ново начало", "Демократична България" и "Продължаваме промяната". Повечето народни представители от ГЕРБ се въздържаха, а "Възраждане" не участва в гласуването.

Промените засягат института на особения търговски управител, създаден през 2025 г. за четирите дружества на "Лукойл" в България след наложените санкции срещу компанията от САЩ, Великобритания и Европейския съюз. До момента управителят разполагаше с изключително широки правомощия, включително да встъпва в правата на собствениците, да извършва сделки с акции и дялове и да се разпорежда с имущество на дружествата, като решенията му не подлежаха на обжалване. Още: Евгени Симеонов е новият особен търговски управител на "Лукойл", Спецов не се е отчитал от първия си работен ден

Сега законът въвежда съдебен контрол върху най-съществените разпоредителни действия. Предвижда се възможност за предявяване на иск пред окръжен съд за обявяване на нищожност на сделки, извършени от особения управител. Освен това той ще бъде задължен да представя месечни отчети за дейността си, като контролът върху работата му ще се упражнява от министъра на икономиката и Министерския съвет.

Според вносителите на промените новият режим ще осигури по-голяма прозрачност, предвидимост и защита на обществения интерес в сектора на търговията с нефт и нефтопродукти.

Новият управител

Назначаването на Евгени Симеонов начело на "Лукойл Нефтохим Бургас" също предизвика политически реакции. Министърът на икономиката Александър Пулев обясни, че причините за освобождаването на Румен Спецов са "комплексни, но категорични", като допълни, че разполага с класифицирана информация, която не може да бъде публично оповестена. По думите му Симеонов притежава необходимия професионален опит и експертиза за поста.

По време на обсъжданията в пленарната зала от "Възраждане" разкритикуваха както законовите промени, така и досегашната политика спрямо рафинерията. Цончо Ганев обвини предишните управляващи, че са създали условия за отслабване на предприятието и заяви, че свързаната с групата "Лукойл" компания "Литаско" е предявила иск за 3 млрд. евро срещу България. Още: Спецов излетя, дерогацията за "Лукойл" от САЩ изчезва: Да или не?

От "Прогресивна България" отхвърлиха обвиненията. Слави Василев заяви, че именно фигурата на особения търговски управител защитава интегритета на рафинерията и я предпазва от политически натиск и евентуално разпродаване на активи. Той подчерта, че правителството вече е предприело действия със смяната на Спецов и увери, че кабинетът ще следи за защитата на обществения интерес.

Спорът между двамата продължи и по темата за финансовото състояние на дружеството. Василев посочи, че през март 2026 г. "Лукойл Нефтохим Бургас" е отчел значителна печалба, докато Ганев контрира с твърдения за стотици милиони загуби през предходната година, позовавайки се на официални данни. Така дебатът около бъдещето на най-голямата рафинерия в страната остава сред най-оспорваните теми в парламента.