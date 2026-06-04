Бивш македонски депутат: Няма етнически българи в Македония и Албания - София иска демонтаж на държавата ни

"Ще сложим българите в Конституцията, ако това е последното искане на София за Македония, за започване на преговори за пълноправно членство в Европейския съюз! И куката е глътната, въпреки че в Македония, Албания и Косово няма български въпрос – няма етнически българи! Супремасистите и колаборационистите от канализацията излизат открито на публичната сцена!, заявява пред вестник "Нова Македония" бившият македонски депутат от ВМРО-ДПМНЕ Тодор Петров, който е известен с крайния си македонизъм и често свързван с бившите югославски служби.

Според него след българите в Конституцията започва демонтажът на македонската държава и това ще се случи стъпка по стъпка.

"Затова, българи в Конституцията на държавата Македония НИКОГА, дори ТОГАВА! Никога северна, само вечна Македония от незапомнени времена до вечността! Амин!", казва в материала на "Нова Македония" Петров.

Думите му идват малко след като външната комисия на Европейския парламент посече опитите за лобизъм на Скопие, които искаха да поставят под въпрос вписването на българите в македонската конституция. ОЩЕ: Засега: Скопие не успя в лобизма срещу вписването на българите в македонската конституция

"Български перпетуум мобиле"

Крайният в изказванията си бивш политик говори за българския перпетуум мобиле, който според него няма начало и край, а е магически кръг.

"Има и край, ако беше: македонците са българи, македонският език е диалект на българския език, Македония е част от България, българите през Втората световна война не са били окупатори, а администратори в Македония – Македония е география, а не етнология! За да се прикрие окупацията на Македония и геноцида срещу македонския народ... Българският антимакедонски перпетуум мобиле е кръгът, в който партиите в Македония въртят македонския народ", смята Петров. ОЩЕ: Българите в Албания, македонизмът и "Сръбският свят": Ервис Талюри в Студио Actualno Балкани (ВИДЕО)