Ако дефицитът наистина е 7.4%: Прогноза за неизбежно вдигане на данъците

В новия проектобюджет или най-късно в бюджета за следващата година ще бъде предложено вдигане на данъците. В това е убеден икономистът Юлиан Войнов, коментирайки казусът с процедурата по свръхдефицит срещу България.

"Изказването на Гълъб Донев, че бюджетният дефицит е 7.4% към момента означава едновременно 3 неща. 1. България със сигурност влиза в процедура по свръхдефицит. Може би в момента текат последни разговори между правителството и Комисията, която ще обяви всеки момент решението си. 2. Няма да има никакви реформи в държавата, за което това правителство беше избрано и получи толкова силен мандат от българските граждани. 3. В новия проектобюджет или най-късно в бюджета за следващата година ще бъде предложено вдигане на данъците", пише в свой Фейсбук пост Войнов.

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По думите му ако обявеният дефицит от финансовия министър е действителен, то това означава, че номиналният размер на дефицита към края на годината би възлязал на 9.3 милиарда евро или 18 милиарда лева. Търсиха 18 милиарда и ги намериха, добави той.

"Въпросът е, че това означава 3 пъти, не с 3%, а 3 пъти по-висок дефицит в номинално изражение от заложения в бюджета в момента. Това число стои изключително нелепо в цялата картина и издава по-скоро желание за необуздано харчене като за последно, отколкото консервативна фискална политика. Проблемът е, че на края на цялата тази вакханалия ще платят най-много и най-вече тези, които избраха това мнозинство", категоричен е той.

Войнов прави и уточнението за информациите, че общо 5 държави влизат в процедура по свръхдефицит, което според него не е вярно.

"Срещу Германия, Естония, Латвия и Словения такава процедура не е стартирана, защото са предали навреме бюджетните си програми и техният дефицит е оценен на временен. България е единствената държава, срещу която е задействана такава процедура", твърди икономистът.

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