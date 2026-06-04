Квотата за ваучери за храна може да се изчерпа скоро, засегнати са 835 хиляди работещи

Хранителните ваучери са една от най-предпочитаните социални придобивки в България – особено на фона на инфлацията, която според хармонизирания индекс на потребителските цени (ХИПЦ) е на едно от най-високите нива сред страните в Еврозоната. Данни от Асоциацията на операторите на ваучери за храна (АОВХ) показват, че над 835 000 служители ще използват ваучери за храна през 2026 г. Същевременно 80% от работодателите вече предоставят максималната им стойност, която не е променяна от 2022 г. – 102,26 евро месечно.

Сегашната квота от около 818 млн. евро, разпределена над 835 000 бенефициенти, вече не е достатъчна, за да покрие нарасналото търсене. Операторите на ваучери за храна предупреждават, че до октомври 2026 г. тя може да се изчерпи. Но какво означава това и как засяга работодателите и служителите? Още: Предупреждение: Близо милион служители може да останат без ваучери за храна от есента

Какво представлява „квотата“ за ваучери за храна

Квотата за ваучери за храна, за която често се говори в медиите, е годишният таван на стойността на ваучерите за храна, които могат да бъдат предоставени от работодателите в България с данъчни облекчения. Тя се определя със Закона за държавния бюджет за съответната година. На тази база Министерството на финансите разпределя допустимия общ обем в индивидуални квоти.

България е единствената държава в целия свят, която определя годишна квота за ваучерите. Обикновено в законодателството се определя единствено дневен или месечен лимит на ваучерите, които могат да бъдат предоставени с известни данъчни облекчения. В България, в чл. 209а на ЗКПО е определен индивидуален месечен таван на данъчното облекчение за служител от 102.26 евро/200 лв.

Кой разпределя квотата и как стига тя до работодателите

След като годишната квота е определена, министърът на финансите я разпределя между лицензираните оператори на ваучери за храна на принципа на свободна конкуренция между операторите. Работодателите не получават квота директно от държавата – те сключват договор с оператор и могат да зареждат ваучери за храна, докато операторът разполага с неизразходена квота. Още: 7 пъти по-голяма стойност за икономиката: Искат увеличаване на ваучерите за храна

Как се стига до изчерпване на квотата

Квотата се изчерпва чисто аритметично чрез всяко зареждане на ваучери от работодатели към служители. Когато сумарно заредените стойности от всички оператори достигнат годишния лимит (през 2025 г. той беше 818 млн. евро), операторите нямат право да издават или зареждат ваучери до приемането на нов бюджет с нов размер на квотата. На практика изчерпването често настъпва в края на годината, като това се е случвало неколкократно през годините.

Какво се случва след изчерпване на квотата

След изчерпване на квотата, работодателите имат три възможни варианта:

работодателят спира да предоставя ваучери за храна с данъчно облекчение до приемането на нов Държавен бюджет

работодателят замества част от сумата, която е давал под формата на ваучери за храна, с допълнителни средства към заплатата на служителите, но не предоставя пълния размер от 102.26 евро, а само част от нея, тъй като разходите му се вдигат с размера на данъците и осигуровките, които трябва да бъдат заплатени върху съответната сума

работодателят изцяло замества ваучерите за храна с допълнителни средства към заплатата, като поема разходите за данъци и осигуровки за своя сметка, или разпределя част от данъчната тежест към служителите. Още: КЗК се произнесе за електронните ваучери за храна

Проучване, поръчано от АОВХ, което сравнява хранителните ваучери с други социални политики и данъчни плащания, установява, че те са над седем пъти по-ефективни от другите социални разходи. Ваучерите за храна насърчават „светлата“ икономика и изсветляване на сивия сектор, което повишава данъчните приходи и стабилизира икономиката, а не създава допълнително парично предлагане и не увеличава инфлацията.

Системата се прилага в 19 държави членки на ЕС, като никъде другаде не е въведена обща национална квота. България е единствената страна в Съюза с такова ограничение, което означава, че без актуализация на квотата, както и на стойността на ваучерите за храна, ролята им в социалната политика ще отслабне, а нейното изчерпване ще лиши служителите от тази придобивка преди края на годината.