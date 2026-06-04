Ударихме джакпота: Изключителни резултати от сондаж за злато и мед край Челопеч

DPM Metals удари джакпота: Сондаж край Челопеч показва уникални резултати

Новината за новото злато-медно откритие на DPM Metals Bulgaria край Челопеч може да се окаже едно от най-важните събития за европейската минна индустрия през последните години. Това коментира в своя Фейсбук публикация Боян Рашев, експерт по околна среда, природни и енергийни ресурси.

Според него от DPM Metals са ударили джакпота, тъй като сондажът край Челопеч показва уникални резултати.

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Сондажът

"Сондаж EX_BRESPO_03 е пресекъл 713 метра минерализация със съдържание 1.31 грама злато на тон и 1.16% мед. За хората извън минната индустрия тези числа може да не говорят много. За геолозите и инвеститорите обаче това е резултат от световна класа. Не защото съдържанието е рекордно високо, а защото подобна концентрация на металите е проследена в огромен интервал от над 700 метра. Именно комбинацията между дебелина и съдържание превръща един сондаж в бъдеща мина", пише Рашев.

По думите му е изключително важно и къде се намира откритието.

Новата минерализация е само на километър от съществуващите запаси на Челопеч и непосредствено до действащата инфраструктура, което означава, че ако резултатите бъдат потвърдени от следващите сондажи, компанията вече планира нови 15,000 метра през 2026 г. Според експерта разработването на находището ще бъде несравнимо по-евтино и по-бързо от изграждането на нова мина на зелено.

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Той е на мнение, че основният въпрос е дали ще бъде потвърдена достатъчна непрекъснатост и геометрия на рудното тяло, за да може да бъде изчислен официален ресурс и геоложки запаси.

Мигновена реакция на пазарите

Реакцията на пазарите е особено показателна, твърди Рашев.

"Цената на златото вчера падна и GDXJ (индексът на малките златодобивни компании, в който участва DPM Metals) се срина с 4.40% за деня. В това време акцията на DPM Metals скочи с 3.18%. Подобно радикално разминаване показва колко значим може да бъде един-единствен сондаж в този бизнес", категоричен е той.

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Експертът припомня , че буквално преди месеци експлоатационният живот на мина Челопеч бе удължен за пореден път вследствие на доказани нови запаси - този път до 2036 г.

"Историята на минната индустрия показва, че големите мини рядко приключват живота си по начина, по който е записано в последния технически доклад. Причината е проста: добивът генерира приходи, а приходите - ако се използват разумно, тоест да не се разпределя твърде голям дял от печалбата като дивидент - финансират нови проучвания. Новите проучвания водят до нови открития. Така ресурсите нарастват и животът на мината се удължава. Всъщност това е един от фундаменталните принципи на съвременното минно дело. Най-големите мини в света съществуват десетилетия наред именно защото компаниите не спират да търсят нови ресурси около вече разработените находища. Колкото повече добиваш, толкова повече знаеш за геологията. Колкото повече знаеш за геологията, толкова повече откриваш", коментира Рашев.

Ползите за България

Според него ползите от подобно откритие далеч не се изчерпват с акционерите на компанията.

"Мина Челопеч е сред най-важните работодатели в региона и двигател на местната икономика. Всяка допълнителна година живот на мината - а тук говорим за потенциални десетки години бъдещ добив - означава нови работни места, повече инвестиции, по-високи доходи и по-голяма икономическа сигурност за цялото Средногорие. Значителни ще бъдат и преките ползи за държавата. България прие нова методика за определяне на концесионните възнаграждения, която силно ще увеличи дела на държавата от стойността на добитите метали. При благоприятна пазарна конюнктура - каквато безспорно е налична в момента - ефективното концесионно плащане може да достигне около 8% от стойността на продукцията. Това означава, че всяко увеличение на запасите и удължаване живота на мината ще носи допълнителни приходи както за държавния бюджет, така и за общините", смята той.

За Рашев откритието има и стратегическо значение.

"Светът навлиза в период на нарастващо търсене на мед – металът, без който електрификацията, електромобилите, центровете за данни и електропреносните мрежи са невъзможни. В същото време новите големи находища стават все по-редки. Именно затова инвеститорите обръщат толкова голямо внимание на тези резултати", пише той.

По думите му предстоят още сондажи и ще минат години, преди да стане ясно колко голямо е новото находище.

"Но едно нещо може да се каже със сигурност - резултатите край Челопеч напомнят, че минната индустрия не е история на изчерпване, а история на откриване. Когато компаниите инвестират в добив, технологии и геоложки проучвания, ресурсната база не намалява. Тя расте. А с нея растат и ползите за цялото общество", категоричен е експертът.