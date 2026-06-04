Глас от Острова: Американската мечта поскъпва, а животът в САЩ на Тръмп става непоносим

Животът в САЩ става все по-скъп, а разходите за милиони домакинства продължават да растат. Според Бюрото по трудова статистика потребителските цени са се повишили с близо 23% през последните пет години - тенденция, която оказва влияние върху обществените нагласи и доверието в икономиката, пише британското издание The i Paper.

Майският индекс на икономическото доверие на Gallup показва най-ниските нива на оптимизъм от 2022 г. насам. Според проучването 49% от американците определят икономическите условия като лоши, 34% ги оценяват като задоволителни, а едва 16% ги смятат за добри или отлични. Това не е добра новина за президента Доналд Тръмп и Републиканската партия преди междинните избори през ноември.

Тръмп беше избран с обещанието да овладее инфлацията и да намали цените. Критиците му обаче твърдят, че част от икономическата политика на администрацията, включително митата върху някои вносни стоки и напрежението около конфликта с Иран, е допринесла за допълнителен натиск върху цените на енергийните ресурси и транспорта. Това от своя страна се отразява върху разходите на бизнеса и домакинствата. Още: Българин полицай се бори за живота си в САЩ: Прострелян е по време на акция

Сериозно поскъпване се наблюдава и при застраховките на жилищата. Застрахователните компании повишават премиите, за да компенсират нарастващите щети от природни бедствия, включително горски пожари в Калифорния и урагани във Флорида. Променящите се климатични условия увеличават риска за все повече райони в страната.

Здравното осигуряване също остава сериозно финансово предизвикателство. Много американци използват полици с високо самоучастие, което означава, че трябва сами да покрият значителна част от медицинските разходи, преди застраховката да започне да плаща. Разходите за раждане, операции и болнично лечение често достигат десетки хиляди долари преди намесата на застрахователя.

Допълнително напрежение създават промените около програмата "Достъпни здравни грижи" (Obamacare). Администрацията на Тръмп не подкрепи продължаването на част от разширените субсидии, въведени през предходните години, което според критиците може да увеличи разходите за здравно осигуряване за милиони американци.

Жилищният пазар също продължава да бъде проблем. Средният месечен наем в Манхатън остава сред най-високите в страната и значително над нивата в останалите квартали на Ню Йорк. Още: Открила случайно остров с размера на 2000 футболни игрища: Иванка Тръмп строи луксозен комплекс в Средиземно море (ВИДЕО)

Цените на хранителните продукти също остават високи. Средната цена на галон прясно мляко в САЩ е около 4 долара, макар че в някои големи градове и по-скъпи квартали цените могат да бъдат значително по-високи. Цените на горивата също се покачиха през последните години под влияние на международните пазари и геополитическото напрежение.

На този фон все повече американци посочват разходите за живот като най-сериозния финансов проблем пред своите домакинства. Някои се отказват от определени застраховки или ограничават други разходи, за да се справят с нарастващите сметки.

Поскъпването започна още по време на пандемията, когато високото потребителско търсене се съчета с нарушени вериги за доставки и недостиг на редица стоки. Въпреки че инфлацията впоследствие се забави, повечето цени не се върнаха на нивата отпреди пандемията.

Храненето навън също става все по-скъпо. Ресторантите са изправени пред по-високи разходи за труд, транспорт, продукти и здравно осигуряване на служителите си. Част от работодателите предупреждават и за недостиг на работна ръка вследствие на по-строгата имиграционна политика. Още: Financial Times: Американското глобално господство е под заплаха

През 2025 г. Ню Йорк отчете значителен отлив на жители към по-евтини райони на страната. Според Комисията по граждански бюджет високите разходи за живот и опасенията за качеството на някои обществени услуги са сред основните причини за тази тенденция.

Кметът на Ню Йорк Зохран Мамдани се опитва да намали натиска върху жителите чрез инициативи за по-достъпни жилища, контрол върху наемите и разширяване на социалните програми. Някои от предложенията му обаче предизвикват остри спорове.

Един от най-обсъжданите случаи беше критиката му към притежаването на луксозни и рядко използвани имоти от свръхбогати собственици. Това предизвика конфликт с милиардера Кен Грифин, който обвини градските власти, че наказват успеха.

Въпреки тези проблеми американската икономика продължава да расте по-бързо от много развити държави в Европа и Япония. В същото време обаче разликата между богатите и останалата част от населението става все по-видима. Според The Wall Street Journal домакинствата с най-високи доходи формират почти половината от всички потребителски разходи в страната. Още: САЩ очакват голяма поръчка от Китай на самолети Boeing

Допълнително безпокойство предизвиква и развитието на изкуствения интелект. Все повече експерти предупреждават, че автоматизацията може да засегне част от административните и офис професии, което създава несигурност сред младите висшисти и служителите в сектора на услугите.

Много американци вече търсят по-достъпен живот извън най-скъпите мегаполиси. Щати като Тенеси, Мисисипи, Арканзас и Оклахома привличат нови жители с по-ниски данъци, по-достъпни жилища и по-ниски ежедневни разходи.

По време на управлението си Джо Байдън често изтъкваше, че реалните доходи на американците растат и че американските работници се справят по-добре от много свои колеги в държавите от Г-7. Значителна част от избирателите обаче останаха скептични и подкрепиха завръщането на Тръмп, който обеща да направи живота по-достъпен и да намали цените.

В интервю от декември 2024 г. Тръмп заяви: "Спечелих заради външната търговия и заради храната... Купуваш ябълки, бекон, яйца, а те удвояват или утрояват цената за кратък период от време и затова спечелих." Още: Догонваме САЩ, Европа изостава, но сега сме с "негативна динамика": Смешки от Кремъл за руската икономика (ВИДЕО)

Ако цените на храните и разходите за живот останат водещ политически въпрос, те вероятно ще окажат сериозно влияние върху междинните избори през ноември. Както отбеляза политическият стратег Джеймс Карвил по време на кампанията на Бил Клинтън през 1992 г.: "Всичко е въпрос на икономика, глупако."

Автор: Лора Тревелиан за The i Paper

Превод: Ганчо Каменарски