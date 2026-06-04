"Каква икономика обсъждате в Санкт Петербург, глупаци? Хората нямат какво да ядат!": Z-блогър попиля Путин и режима му (ВИДЕО)

Руският пропагандист Евгений Голман, част от мрежата на така наречените Z-блогъри, разкритикува остро провеждането на международен икономически форум в Санкт Петербург в период на влошено икономическо положение в Русия, загуба на инициативата на фронта и недостиг на гориво в редица региони, включително в столицата Москва. Във видеообръщение към режима на диктатора Владимир Путин той пита какво точно се обсъжда на събитието, щом обикновеният руснак дори не може да си позволи нормална храна на масата.

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Припомняме, че украинските сили атакуваха с дронове Санкт Петербург малко преди началото на форума на 3 юни, като поразиха петролния терминал, намиращ се недалеч от мястото.

"Може би газовете ви ще разсеят пушека в Санкт Петербург, идиоти"

„Знаете ли – фактът, че атакуваха Санкт Петербург, е просто поздрав за всички тези глупаци на SPIEF (Международния икономически форум в Санкт Петербург – бел. ред.). Икономика, форум, красота... тра-ла-ла. И нека ви го кажа ясно – да сте идиоти, е ваша съдба. Ще продължат да ни тестват. Може би до момента, в който вероятно ни убият всички, мамка му“, избухна Голман.

🤣 It's a shame Z-blogger Golman wasn't invited to SPIEF



With lines like “this is the point of no return,” “they think we're suckers,” “people are getting poorer,” and “there's nothing left to eat,” he could have easily become the forum’s star speaker.



At the very least, it… https://t.co/10FS28KgYS pic.twitter.com/xTmPUnCYl9 — NEXTA (@nexta_tv) June 4, 2026

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„За какъв тип икономика сте се събрали дори да говорите? Нуждаем се от реформи, по дяволите! Време е да променим посоката, да затворим границите. И какво можем всъщност да направим? Нищо. Можем само да продаваме петрол, газ и дървесина! Това е. Какво ни дават китайците? Оптични кабели. Дори те са боклук! Вече са превзели всичко в Сибир. Това е тотална катастрофа!“, продължи Z-блогърът.

„Колко дълго ще продължаваме да живеем като дяволи, а? Хората стават все по-бедни и по-бедни. Икономиката е в колапс. За какво, по дяволите, говорите там? „Наблюдава се растеж“. Няма нищо, което да доведе до растеж, всичко затваря врати. Каквото е останало, е празно... Ето това ви е Международният икономически форум, глупаци! Продължавайте да изпускате газове в Санкт Петербург, може би те ще разсеят пушека, идиоти!“, завърши Голман.

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