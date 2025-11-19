Инфлация във Великобритания се забави за първи път от половин година

Годишната инфлация във Великобритания се понижи до 3,6 процента през октомври от 3,8 предишния месец, което засилва очакванията, че Bank of England може да пристъпи към намаляване на основния лихвен процент още следващия месец, за да подкрепи забавящата се икономика, предаде Ройтерс. Това е първото отслабване на инфлацията от май насам, като данните, публикувани днес от Националната статистическа служба, съответстват на прогнозите на анкетираните от агенцията икономисти.

Спад и на месечна база

На месечна база индексът на потребителските цени се е повишил с 0,4 на сто през октомври 2025 г. в сравнение с ръст от 0,6 на сто през октомври 2024 г.

Статистическата информация излезе седмица преди представянето на бюджета на министъра на финансите Рейчъл Рийвс, който се очаква да включва повишаване на данъците и мерки за ограничаване на разходите – фактори, които според анализаторите ще натежат върху растежа.

Комитетът по парична политика на Bank of England запази основния лихвен процент на ниво 4 процента този месец след оспорвано гласуване, но сигнализира, че може да пристъпи към понижение през декември, ако ценовият натиск продължи да отслабва.

Инфлацията в сектора на услугите - ключов показател за вътрешния ценови натиск, се понижи до 4,5 процента през октомври, под прогнозата от 4,6 процента и под нивото от 4,7 процента през септември. Основната инфлация, която изключва цените на енергията и храните, спадна до 3,4 процента спрямо 3,5 процента месец по-рано.

През последните месеци централната банка се опитва да балансира между овладяването на инфлацията и стимулирането на забавящия се икономически растеж. Икономиката на страната нарасна едва с 0,1 процента през третото тримесечие - най-бавният темп от края на 2023 година.