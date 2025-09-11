Инфлацията в САЩ се ускори неочаквано през август

Инфлацията в САЩ е нараснала повече от очакваното през август, като годишното увеличение е най-голямото от седем месеца насам, показват данни на Бюрото за трудова статистика към Министерството на труда. Въпреки това данните не се очаква да предотвратят дългоочакваното понижение на основния лихвен процент от Управлението за федерален резерв (Фед) следващата седмица на фона на отслабването на пазара на труда, предаде Ройтерс.

Най-голямо увеличение на цените от януари

Индексът на потребителските цени се е увеличил с 0,4 на сто спрямо юли, когато беше отчетен ръст от 0,2 на сто, съобщи Бюрото за трудова статистика към Министерството на труда. На годишна база цените са се повишили с 2,9 на сто – най-голямото увеличение от януари насам, след 2,7 на сто през юли.

Прогнозите на икономистите, анкетирани от Ройтерс, бяха за ръст от 0,3 на сто на месечна и 2,9 на сто на годишна база. Основната инфлация, която изключва хранителните и енергийните цени и е показател за дългосрочните тенденции, се е повишила с 3,1 на сто на годишна база, в съответствие с очакванията.

Докладът за индекса на потребителските цени може да засили опасенията за стагфлация след неотдавнашни неблагоприятни данни за пазара на труда. Прехвърлянето на ефекта от въведените от президента Доналд Тръмп мита върху цените става постепенно, но анализатори предупреждават, че инфлацията може да се ускори през идните месеци.

Очаква се Фед да понижи лихвените проценти с четвърт пункт на заседанието си следващата сряда.

