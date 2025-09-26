Инфлационните очаквания във Великобритания се повишават

Дългосрочните инфлационни очаквания сред британците са се повишили през септември, което подчертава причините, поради които Bank of England пристъпва внимателно при намаляването на лихвените проценти. Това отчита проучване на института YouGov, публикувано от американската банка Citi и цитирано от БТА.

Показателят за инфлационните очаквания в рамките на 5 до 10 години, който се следи внимателно от "Банк ъв Ингланд", се е повишил до 4,1 на сто през септември спрямо 3,9 на сто през август, но остава под отчетените нива през юли и през юни съответно от 4,2 на сто и 4,3 на сто.

Краткосрочните инфлационни очаквания останаха непроменени за трети пореден месец през септември на 4 на сто. Нарастването на дългосрочните инфлационни очаквания се потвърждава и от други проучвания, включително от месечните допитвания на Bank of England сред бизнес сектора в страната.

По-рано този месец британската централна банка запази основната лихва без промяна на ниво от 4 на сто и намекна, че може да забави темпото си на намаляване на разходите по заеми през следващите месеци, предвид продължаващия инфлационен натиск в икономиката.

