Официално: Ливърпул се подсили със защитник на Барселона (ВИДЕО)

Ръководството на Ливърпул официално анонсира привличането под наем на защитника на Барселона Роналд Араухо. Централният защитник може да действа и като десен бек, а при мърсисайдци ще носи фланелката с номер 33. Испанското издание „Mundo Deportivo“ съобщава, че в договорът е включена опция за закупуване на стойност 55 милиона евро, но тя не е от задължителен характер.

Барселона и Ливърпул не посочиха финансовите параметри на сделката в официалните си съобщения. Араухо вече сподели първите си впечатления като футболист на Ливърпул.

„Това беше идеалното решение за мен“

„Нямам търпение да започна. Много, много съм щастлив. Развълнуван съм да бъда тук, в този страхотен клуб с толкова много история. Нямам търпение да се запозная със съотборниците си, да започна да играя и съм изключително мотивиран. Наистина нямам търпение да започна“.

Араухо обясни и защо е избрал да продължи кариерата си на „Анфийлд“: „Мисля, че това беше идеалното решение за мен на този етап от кариерата ми. Смятам, че беше необходимо решение. В момента, в който разбрах за интереса на Ливърпул, всичко се разви много, много бързо“.

"I'm excited to be here at this massive club." ❤️ pic.twitter.com/rVNw6zO1ja — Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026

„Както вече казах, много съм щастлив да бъда тук и нямам търпение да започна. Радвам се на интереса, който получих, и вярвам, че това беше правилното решение в точния момент“, заяви Араухо пред клубните канали на Ливърпул.

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