Официално: Ливърпул се подсили със защитник на Барселона (ВИДЕО)

Ръководството на Ливърпул официално анонсира привличането под наем на защитника на Барселона Роналд Араухо. Централният защитник може да действа и като десен бек, а при мърсисайдци ще носи фланелката с номер 33. Испанското издание „Mundo Deportivo“ съобщава, че в договорът е включена опция за закупуване на стойност 55 милиона евро, но тя не е от задължителен характер.
Барселона и Ливърпул не посочиха финансовите параметри на сделката в официалните си съобщения. Араухо вече сподели първите си впечатления като футболист на Ливърпул.
„Това беше идеалното решение за мен“
Introducing our 🆕 no.33 👊 pic.twitter.com/T46iSceRLu— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026
„Нямам търпение да започна. Много, много съм щастлив. Развълнуван съм да бъда тук, в този страхотен клуб с толкова много история. Нямам търпение да се запозная със съотборниците си, да започна да играя и съм изключително мотивиран. Наистина нямам търпение да започна“.
Араухо обясни и защо е избрал да продължи кариерата си на „Анфийлд“: „Мисля, че това беше идеалното решение за мен на този етап от кариерата ми. Смятам, че беше необходимо решение. В момента, в който разбрах за интереса на Ливърпул, всичко се разви много, много бързо“.
"I'm excited to be here at this massive club." ❤️ pic.twitter.com/rVNw6zO1ja— Liverpool FC (@LFC) August 10, 2026
„Както вече казах, много съм щастлив да бъда тук и нямам търпение да започна. Радвам се на интереса, който получих, и вярвам, че това беше правилното решение в точния момент“, заяви Араухо пред клубните канали на Ливърпул.
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