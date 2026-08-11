Обратно броене: Експерт обяви още колко е нужно да падне нивото на Дунав, за да спре работата на АЕЦ "Козлодуй"

След първото критично ниво на река Дунав започна намаляване на мощността на АЕЦ „Козлодуй“ и ако нивото на реката спадне с още 20 см, ще се наложи спиране работата на централата. Затова предупреди пред bTV ядреният експерт и експерт по енергетика проф. Георги Касчиев затова има ли опасност за производството на ток за България. Още: Взривове, за да спечелят 4 см вода за румънската АЕЦ: Ще работи само още 9 дни

Огромен проблем

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По думите на експерта по ядрена енергетиката, прогнозите са за слабо намаляване и в следващите 2-3 седмици няма да бъде достигнат първия предел за евентуално спиране на АЕЦ „Козлодуй“.

Според него, ако се задържи нивото на река Дунав, централата ще продължи да работи, но ако спадне с още 20 сантиметра, работата на централата ще трябва да бъде спряна.

Той допълни, че определящо е нивото на река Дунав. Препоръчителното ниво за работа на централата е нарушено, но помпите могат да работят без проблем. Проблемът ще е, ако продължи спадането на нивото на река Дунав, добави проф. Георги Касчиев.

Според него много е важно да не се намесват „разни политически фактори“ и да не се политизира казусът. „Аз виждам едно безгрижие в Министерство на енергетиката, което се надява да се размине най-лошият сценарий, който може да настъпи със затварянето на АЕЦ „Козлодуй“, каза още проф. Георги Касчиев.

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