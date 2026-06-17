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Искате къща на село? Цените започват да падат

17 юни 2026, 9:25 часа 730 прочитания 0 коментара
Снимка: iStock
Искате къща на село? Цените започват да падат

Бумът на цените на селските и извънградските имоти през 2025 г. у нас безвъзвратно отмина и в последните месеци се забелязва успокояване на пазара и плавно намаляване на цените.

Вече избледнява еуфорията на продавачите, движена до голяма степен от подготовката за влизането ни в еврозоната. Пазарът на извънградски имоти навлезе в дългоочаквана фаза на ребалансиране и плато.

Вече не се купува без оглед, само по снимки. Купувачите не бързат, преговарят по-дълго, а пазарът се успокоява, преминавайки от двуцифрен към умерен, едноцифрен годишен ръст.

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Настроенията в цифри

Данните на водещите агенции за недвижими имоти и Агенцията по вписванията за първата половина на 2026 г. показват забавяне на ценовия ръст, като годишният ръст при селските имоти се стабилизира в границите между 5% и 10%, което е сериозно успокоение спрямо скоковете от над 15-20% през изминалите две години.

Статистиката на Агенцията сочи още, че на национално ниво се отчита лек спад на вписаните сделки (между 10% и 12% на годишна база). Причината не е липса на интерес, а по-скоро по-високата селективност на купувачите и разминаването между очакванията на продавачите за „космически цени“ и реалните пазарни оценки, предаде БГНЕС.

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Пазарът на извънградски къщи е силно зависим от състоянието на имота, от инфраструктурата до него, и от разстоянието му до големите икономически центрове. Търсят се предимно имоти, които не изискват мащабни строителни дейности, и то заради недостига на майстори и скока в цените на строителните материали.

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Не така, обаче, изглежда сегментът на парцелите, които изживяват собствен микро-бум, но критериите на купувачите са по-строги от всякога. Например, парцелите в регулация, които имат осигурени ток, вода и целогодишен асфалтов път, държат най-високи цени. В близост до София (райони като Костинброд, Елин Пелин, Сливница и селата около язовирите) цените на добре позиционираните парцели варират между 50 000 и 100 000 евро в зависимост от големината и денивелацията. В по-отдалечените райони парцели за изграждане на сглобяеми къщи или къмпинг зони се търгуват между 15 000 и 50 000 евро.

Източник: iStock

В последните 3 месеца, обаче, профилът на купувача претърпява интересна еволюция - наблюдава се постепенно отдръпване на хората, които купуват изцяло със „свободни кеш средства“ (които бяха двигател на пазара по време на високата инфлация). Вместо това, пазарът в момента се крепи на активното ипотечно кредитиране. Делът на сделките с банково финансиране на национално ниво се е увеличил от 30.3% в началото на миналата година до 36% към второто тримесечие на 2026 г. Лихвите по жилищните кредити в лева остават стабилни и изключително атрактивни – в диапазона 2.3% – 3.0%, което мотивира младите семейства (особено работещите дистанционно) да инвестират в извънградски дом.

Къде се търсят къщи най-много

Най-търсените имоти остават в няколко региона на страната. Абсолютен фаворит сред купувачите е Родопската яка (Област Пловдив) - селата в непосредствена близост до Пловдив (Марково, Белащица, Първенец, Брестник, Радиново) в момента са най-горещата точка на пазара. Те на практика се трансформираха в луксозни предградия. Търсят се предимно нови, модерни къщи в затворени комплекси или самостоятелни имоти с готови комуникации, където готовите за нанасяне къщи започват от 180 000 евро и достигат и надхвърлят 350 000 евро.

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Радиусът до 30-40 км около столицата държи най-голям дял от сделките с купувачи, работещи дистанционно или хибридно. Най-активни са направленията на север и запад (Костинброд, Сливница, Божурище, Нови Искър), както и селата около магистрала "Тракия" (Елин Пелин) и самоковското направление.

Районът около старата столица (села като Пчелище, Самоводене, Първомайци, както и Еленския и Дряновския балкан) привлича специфичен профил купувачи – хора от IT сектора, чужденци и инвеститори в семейни вили. Търси се автентична архитектура, съчетана с природа.

По Черноморието пък интересът е насочен към селата в радиус до 20 км от морето (Аврен, Аксаково, Тополи за Варна и Маринка, Каменар, селата около Поморие и Созопол за Бургас). Купувачите тук търсят имот, който да комбинира селското спокойствие с възможността за лятна почивка.

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Десислава Любомирова
Десислава Любомирова Редактор
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