Кабинетът "Радев":

Може ли вода да се спре?

03 август 2026, 8:47 часа 848 прочитания 0 коментара
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Може ли вода да се спре?

Този въпрос постави водещият на сутрешния блок на Нова телевизия Виктор Николаев. Въпросът касаеше случилото се в Сеута и Мелиля - "неочакваната" мигрантска вълна от последните няколко дни, за която има вече спекулации, че е предизвикана като отмъщение от президента на САЩ Доналд Тръмп към Испания. Испания твърдо не пожела да участва във военен конфликт с Иран и отделно не иска да вдига до 5% разходите си за отбрана

Консервативният анализатор Кристиян Шкварек обърна внимание, че Западна Европа е нерешителна, за разлика обаче от други държави, що се отнася до мигрантите. Той посочи конкретно Полша и каква ограда е изградена по границата с Беларус, даде за пример още и Австралия. Австралия обаче има уникално географско положение - никаква сухопътна граница с никого.

Близкоизточният анализатор Руслан Трад също призна, че що се отнася до програми за доставяне на храни на по-бедни африкански държави, с което да се подобри стандартът на живот, има какво да се желае. Конкретно - Трад коментира, че имало например самолетни полети за петцифрени суми, с които се доставяла храна на стойност четирицифрени суми. Но той подчерта и, че примери като Гана дават надежда за миграцията - ако в Африка има нетолкова корумпирани политици, нещата се случват.

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цитати Сеута Мелила мигрантска криза
Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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