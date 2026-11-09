Владимир Малинов напуска "Газов хъб Балкан"

Бившият директор на "Булгартрансгаз" и бивш служебен министър на енергетиката Владимир Малинов се оттегля от поста председател на Съвета на директорите на "Газов хъб Балкан". За оставката му съобщи съобщи сайтът BIRD.

Малинов заемаше поста, след като на 1 август 2026 г. беше освободен от ръководството на "Булгартрансгаз", където беше начело в продължение на години. В Търговския регистър обаче все още няма вписани документи за оттеглянето му от "Газов хъб Балкан", показва проверка на Mediapool към края на работния ден на 9 ноември.

Малинов беше служебен министър на енергетиката в двете правителства на Димитър Главчев, назначени от тогавашния президент Румен Радев. Кариерата му в енергийния сектор премина през няколко политически управления и ключови инфраструктурни проекти, но беше съпътствана и от сериозни въпроси около газовата политика на страната. Още: Документът с обвинението срещу Владимир Малинов по делото "Чирен" е потънал в дън земя

От "Балкански поток" до договора с "Боташ"

Малинов оглави "Булгартрансгаз" през 2018 г. по време на управлението на ГЕРБ и остана начело на дружеството до януари 2024 г. В този период беше реализирано бързото изграждане на българското трасе на "Турски поток", известно като "Балкански поток", което позволява транзит на руски газ към Сърбия и Унгария, заобикаляйки Украйна.

Проекта за разширението на Чирен

Кариерата на Малинов беше белязана и от разследването на Европейската прокуратура за разширението на подземното газохранилище в Чирен. Документът с обвинението срещу Владимир Малинов по делото "Чирен" е потънал в дън земя

През август 2024 г. стана известно, че институцията, ръководена от Лаура Кьовеши, проверява обществената поръчка за изграждане на нови сондажи. На 24 март 2025 г. се разбра, че Малинов е бил призован в българския офис на Европейската прокуратура, за да му бъде предявено обвинение. Той обаче не се явил, като адвокатът му представил документ, че е в болница.

Сигналът, довел до разследването, е подаден от Българския енергиен и минен форум. В него се посочват предполагаеми нарушения при обществената поръчка за сондажите, за която са осигурени 78 млн. евро от Европейската изпълнителна агенция по климат, инфраструктура и околна среда (CINEA).