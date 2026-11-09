Ударени кораби край България:

Атаките в Черно море водят Урсула фон дер Лайен в Букурещ и Варна

09 ноември 2026, 6:27 часа 844 прочитания 0 коментара
Снимка: European Parliament
Атаките в Черно море водят Урсула фон дер Лайен в Букурещ и Варна

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен пристига днес на посещение в Румъния в рамките на обиколка, която включва още България и Турция. Тя ще бъде приета от президента Никушор Дан в двореца "Котрочени" в Букурещ, съобщиха от администрацията на държавния глава. Предвидени са разговори, както на четири очи, така и в по-широк формат, посочва цитираният източник.

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Урсула фон дер Лайен ще се срещне и с румънския премиер Лука Никулеску.

Визитата на председателя на ЕК е провокирана от сериозната ескалация на напрежението и поредицата от атаки с дронове срещу търговски кораби в региона на Черно море. Това ще бъде основен акцент на посещението й и в България на следващия ден. 

След Букурещ, Урсула фон дер Лайен заминава за Варна за среща с премиера Румен Радев, а след това ще отпътува за Турция, където ще вземе участие в международната конференция на ООН, посветена на глобалните изменения на климата.

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Черно море Урсула фон дер Лайен дронове ударени кораби Черно море
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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