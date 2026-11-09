Явор Гечев: Обсъждаме мерки срещу скъпите горива, пенсионните фондове могат да финансират магистрали

Правителството подготвя мерки срещу поскъпването на горивата, а част от средствата в частните пенсионни фондове могат да бъдат инвестирани в големи инфраструктурни проекти. Това заяви депутатът от „Прогресивна България“ Явор Гечев в предаването „Лице в лице“ по bTV. Той защити предложения държавен бюджет за 2027 г. и отхвърли критиките на опозицията, че страната е изправена пред обедняване и дългова спирала. Гечев коментира още спора около кореспонденцията с Европейската комисия за пенсионната система, предвиденото облагане на свръхпечалбите, съкращенията в администрацията и опасностите за корабоплаването в Черно море.

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Според Гечев една от възможностите за развитие на пенсионната система е част от натрупаните средства във втория пенсионен стълб да бъдат инвестирани в български инфраструктурни проекти. Той даде пример с изграждането на магистрали и тунела под Шипка. Идеята е пенсионните фондове да участват като инвеститори, а приходите от такси за преминаване през съответните съоръжения да осигуряват възвръщаемост, която впоследствие да подпомага изплащането на пенсии.

„Какво пречи в крайна сметка тези пари да могат да отиват за това, след това, когато като частна инвестиция се плаща вход за преминаване, те да отиват за финансиране на пенсиите?“, попита депутатът. Той определи подобен модел като добър финансов и икономически инструмент. Гечев обаче не представи конкретен механизъм за реализацията му.

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Депутатът коментира и обвиненията на опозицията за предполагаемо предложение част от пенсионните вноски във втория стълб да бъдат пренасочени към Националния осигурителен институт. Повод за политическия спор стана кореспонденция с Европейската комисия, за която опозицията твърди, че са представени различни версии на един и същ документ.

Гечев заяви, че при подготовката на държавния бюджет се обсъждат множество варианти, които не непременно се превръщат в официална политика. Той защити финансовия министър Гълъб Донев, но не даде категоричен отговор дали е имало промяна в съдържанието на конкретния документ. „Не мога да ви кажа, не съм гледал имейлите на Гълъб Донев“, заяви депутатът. Според него по-важно е какви мерки действително са заложени в окончателния проектобюджет.

Данък от 33% върху свръхпечалбите – кой ще го плаща?

Гечев защити и предложението за извънредно облагане на свръхпечалбите на определени компании. По думите му данъкът от 33% няма да се начислява върху цялата печалба, а само върху частта, която надвишава обичайните за съответния бизнес нива.

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За целта ще се прави сравнение с резултатите от предходни години. „Ако нямат по-високи от характерните печалби, то данъкът не ги хваща“, обясни депутатът.

Той даде пример с компания, която обичайно реализира печалба от 100 условни единици. Ако тя нарасне незначително, извънредното облагане няма да се прилага. Ако обаче достигне 150 единици, допълнителният данък ще бъде насочен към надвишението над обичайното равнище, обясни Гечев.

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Според него подобни механизми вече са прилагани в други европейски държави. Депутатът свърза предложението и с необходимостта от противодействие на необичайно високите печалби в условията на поскъпване след въвеждането на еврото.

Глобата за Kaufland и високите цени в магазините

В интервюто беше засегната и обявената санкция от 75 млн. за търговската верига Kaufland, наложена от Комисията за защита на конкуренцията. Гечев подчерта, че КЗК е независим орган и че решенията ѝ подлежат на съдебен контрол. „Когато законите бъдат нарушени, те са за всички. Нито за българските, нито за вносните, нито за каквито и да е други вериги“, заяви той.

Според депутата държавните институции трябва да проверяват случаите на необичайно високи надценки и евентуални нарушения на конкуренцията.

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Той коментира и сигналите на Комисията за защита на потребителите за разлики в надценките на български и вносни хранителни продукти. „Когато надценката от производителя до самата верига е стотици проценти, то това не е нормална практика. Не очаквайте от нас да не се борим против това“, заяви Гечев.

Той подчерта, че свободната конкуренция трябва да бъде защитавана, а при съмнения за нарушения да се намесват компетентните регулатори.

Подготвят се мерки за горивата и енергията

Депутатът призна, че високите цени на горивата оказват сериозен натиск върху домакинствата и бизнеса. Според него поскъпването е свързано както с международните конфликти, така и с ценовите промени след въвеждането на еврото.

На въпрос дали управляващите са готови да намалят акцизите върху горивата Гечев не даде конкретен отговор. „По отношение на покачването на горивата обсъждаме мерки, които ще бъдат обявени скоро“, заяви той.

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По думите му подкрепата трябва да бъде внимателно насочена към действително нуждаещите се, а не да се предоставя еднакво на всички. Гечев потвърди, че се подготвят и промени в механизмите за компенсиране на бизнеса за високите цени на електроенергията. Той обаче не посочи конкретни параметри на бъдещата подкрепа.